Se jugó la segunda jornada de la Copa Trinche y este fue el balance que dejó un nuevo fin de semana lleno de fútbol

La pelota sigue rodando en la Copa Trinche Rushbet Bogotá 2026 y la semana pasada nos dejó algunos resultados inesperados. El vigente campeón, Calle 13, cayó por la mínima diferencia y Los Primos, el subcampeón empató 1-1 con Renco Sangox FC. Por su parte, el recién ascendido Villa Jerónimo sumó sus primeros tres puntos en la Trinche, luego de vencer 1-0 a Atlético Chía y en el duelo de históricos Maracaneiros superó 2-0 a Sura - Nacional de Eléctricos.

Tan solo 3 equipos tienen puntaje perfecto en 2 salidas, Atlético Granada - La Coruña, Maracaneiros y Nueva Generación. David Orlando de Kadima y Dandy Choles de Atlético Granada, son los goleadores del certamen con 3 anotaciones cada uno.

Se han marcado 75 goles en 32 encuentros, 25 tarjetas rojas y se han marcado 2 autogoles. Entre martes 3 de Febrero y viernes 13 de Febrero se jugará la tercera jornada con algunos duelos imperdibles, como Calle 13 vs File Away, Villa Jerónimo vs Bogotá United - Kanto y Kadima vs Nueva Generación. Vale la pena recordar que todos los encuentros de la Copa Trinche los pueden observar en vivo en el Canal de Youtube.

La fase de grupos terminará el jueves 16 de abril y los octavos de final arrancan el 22 de Abril. El domingo 17 de Mayo de 2026, se conocerá el campeón de la edición 2026 en Bogotá, equipo que ganará un cupo a la final Nacional, que se jugará en el Atlántico, en Enero de 2027.

Se jugó la primera fecha de la Copa Trinche Rushbet Bogotá 2026 y este fue el balance que dejó

El campeón, Calle 13, y el Subcampeón, Los Primos ganaron sus respectivos partidos frente a equipos que vienen del Ascenso, 1-0 frente a Atlético Anapoima y 2-0 vs Villa Jerónimo. Por su parte de los 4 ascendidos, solo 2 lograron sumar Everest y Civil United que igualaron sus juegos por idéntico marcador. Se han marcado 15 goles en 16 encuentros, se mostraron 20 amarillas y 5 tarjetas rojas.

Por las canchas de Compensar en la avenida 68, ya desfilaron algunos futbolistas reconocidos como Rafael Robayo, Dario Rodriguez, Robert Lara, Juan Daniel Roa y Oswald Alvarez, que jugó Champions League con Anderlecht. El miércoles 25 de Febrero se abrirá la segunda fecha de la fase de grupos y ya hay algunos partidos imperdibles.

Civil United vs Borghi-JInversiones, Los Primos vs Renco -Sangox FC y Sura-Nacional de Electricos vs Maracaneiros. Una vez acaben las 7 fechas de la fase de grupos, arrancan la fase eliminatoria con los octavos de final y el domingo 17 de Mayo de 2026, se conocerá el campeón de la edición 2026 en Bogotá.