Si en la Liga masculina llueve, en la femenina no escampa: polémica por penal no sancionado

El arbitraje en el fútbol colombiano vive recibiendo quejas constantes, pero no solo en el campeonato masculino, en la más reciente jornada de la Liga Femenina se dio una acción bastante discutida por un penal no sancionado, pese al evidente cruce dentro del área.

La acción en cuestión se dio en el partido entre Fortaleza y Once Caldas, que igualaron sin goles en la segunda jornada, con lo que ambos equipos sumaron su primer punto en la tabla de posiciones.

En embargo, para el cuadro de Manizales pudo ser algo más, ya que sobre los 38 minutos se dio una acción dentro del área que la juez del partido no sancionó, cuando una atacante de la visita fue derribada, tras ser cruzada por la defensora Martínez que en un intento de sacar el balón, que no contactó, se terminó llevando el pie de la atacante.

Pese a que estaba de frente a la acción, la juez decidió que no era falta y dejó seguir jugando, en una jugada que ha sido reclamada por varios aficionados en las redes sociales.

Sin importar el evidente contacto que terminó derribando a la atacante de Once Caldas, la juez lo omitió y no sancionó penal en el duelo ante Fortaleza, dejando una polémica más para el arbitraje colombiano, ahora en la Liga Femenina.