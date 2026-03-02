Arbitraje colombiano incumple la normativa de la FIFA en su propia estructura

La propia ACOLFUTPRO (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales), emitió su posición sobre ‘la crisis estructural del arbitraje en el fútbol colombiano’, el mismo del que develó toda su estructura, que incumple la normatividad de la FIFA y en donde hay personajes en la Comisión Arbitral que no cumplen con lo exigido y, entre otras, aparece hasta el Registrador Nacional, Hernán Penagos.

Ante esto, “ACOLFUTPRO manifiesta su profunda preocupación por la crisis que atraviesa el arbitraje en el fútbol colombiano, una situación que repercute directamente en el trabajo de los futbolistas y en la credibilidad de las competiciones. Se trata de una crisis estructural que es responsabilidad directa de la FCF, que ha incumplido de manera sistemática la normativa de la FIFA y ha mantenido a los árbitros en condiciones precarias, sin profesionalización ni garantías laborales.

Presentamos tres puntos que son clave para entender esta crisis:

Incumplimiento de la normativa FIFA por parte de la FCF

El reglamento de la FIFA establece que las comisiones arbitrales deben estar compuestas exclusivamente por exárbitros de máxima categoría, sin vínculos con clubes, ligas u organismos futbolísticos, y que los árbitros en activo no pueden ser miembros de dichas comisiones.

Pese a ello, el Comité Ejecutivo de la FCF designó para la Comisión Arbitral Nacional 2025 a:

Armando Farfán Peña (Gerente del Comité Olímpico Colombiano)

(Gerente del Comité Olímpico Colombiano) Hernán Penagos Giraldo (Registrador Nacional del Estado Civil, expresidente de la Cámara de Representantes)

(Registrador Nacional del Estado Civil, expresidente de la Cámara de Representantes) Hugo Quintero Bernate (Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, especialista en Derecho Penal)

(Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, especialista en Derecho Penal) Carlos Ernesto Camargo Assis (Ex Defensor del Pueblo, actual Magistrado de la Corte Constitucional)

(Ex Defensor del Pueblo, actual Magistrado de la Corte Constitucional) Diego Eugenio Corredor Beltrán (Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, docente universitario)

Ninguno de ellos es exárbitro de máxima categoría, como exige la FIFA. Se trata de abogados, magistrados y dirigentes.

Es urgente la profesionalización del arbitraje

Los árbitros en Colombia siguen sin vínculo laboral ni garantías mínimas. No existe claridad sobre sus procesos de entrenamiento y capacitación, lo que afecta directamente su desempeño. Mientras tanto, en países de la región como Brasil, Argentina, Chile y México los árbitros cuentan con salarios fijos, seguridad social y programas permanentes de formación.

A nivel mundial un ejemplo contundente es el de España, donde los árbitros son trabajadores vinculados a la Real Federación Española de Fútbol y en la presente temporada, tienen un salario fijo anual cercano a los 300.000 euros brutos, además de bonificaciones de hasta 7.000 euros por partido internacional. Este modelo garantiza dedicación exclusiva, preparación constante y credibilidad en las decisiones arbitrales.

No hay confianza en los operadores del VAR

La mayoría de quienes operan el VAR nunca han dirigido un partido en el terreno de juego. Esta situación genera desconfianza entre los árbitros y afecta la credibilidad de las decisiones arbitrales. Además, el manejo de esta herramienta tecnológica exige capacitación constante, actualización permanente y entrenamiento práctico, para garantizar que las decisiones tomadas con ayuda del VAR sean coherentes, transparentes y confiables. Sin estos procesos, el VAR pierde legitimidad y se convierte en un factor adicional de incertidumbre dentro de las competiciones.

Llamado urgente

ACOLFUTPRO exige a la FCF que cumpla con la normativa FIFA en la conformación de la comisión arbitral y que destine recursos para la profesionalización de los árbitros.

Es urgente que los árbitros de fútbol en Colombia tengan condiciones laborales dignas y puedan dedicarse de manera exclusiva a su actividad, con preparación física, capacitación y actualización permanente. Solo así se garantizará un arbitraje transparente y confiable, en beneficio de todos los grupos de interés, especialmente de los futbolistas, cuya labor se ve afectada cada jornada por decisiones que son consecuencia directa de la falta de profesionalización arbitral”.