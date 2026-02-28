Tatiana Calderón se une a la Stock Car Pro Series en un histórico equipo 100% femenino

Tatiana Calderón continúa ampliando su presencia en la élite del automovilismo internacional al anunciar su incorporación como piloto oficial a la Stock Car Pro Series de Brasil para la temporada 2026, que comenzará el próximo 8 de marzo en Curvelo.

Única latinoamericana en la historia en haber conducido un auto de Fórmula 1, Calderón suma ahora a su trayectoria una de las categorías de turismos más competitivas del mundo. La Stock Car Pro Series es considerada la principal plataforma del automovilismo suramericano, con un nivel técnico comparable a campeonatos internacionales de primer orden y una parrilla que incluye ex pilotos de Fórmula 1 como Felipe Massa, Nelson Piquet Jr. y Rubens Barrichello, así como el cuatro veces campeón de las 500 millas de Indianápolis Helio Castroneves.

En 2026, Calderón integrará SG28 Racing en una alineación histórica 100% femenina junto a la piloto brasileña Bruna Tomaselli. Este proyecto marca un precedente dentro de la categoría y refuerza el crecimiento del protagonismo femenino en campeonatos de alto rendimiento.

La Stock Car Pro Series se disputa con autos de última generación, alta igualdad técnica entre equipos y formatos de competencia que exigen máxima adaptabilidad, gestión estratégica de carrera y consistencia a lo largo de la temporada, lo que la convierte en uno de los campeonatos más exigentes fuera del entorno de la Fórmula 1.

Declaraciones de Tatiana Calderón:

“Estoy muy feliz de poder competir en el Stock Car Brasil, una de las categorías más competitivas del mundo y una referencia en Suramérica. Será increíble compartir pista con grandes pilotos y hacer equipo junto a Bruna. Tenemos un desafío importante por delante, pero estoy segura de que juntas podemos hacer un gran trabajo con SG28. Brasil siempre ha sido y seguirá siendo una de las mayores referencias del automovilismo mundial, así que estoy lista para aprovechar, aprender y disfrutar de este nuevo y competitivo ambiente. Ya hemos comenzado la preparación en el simulador, estoy muy agradecida con esta oportunidad y con muchas ganas de nuestra primera carrera como piloto oficial del Stock Car Pro.”

Calderón también agradeció el respaldo continuo de sus patrocinadores internacionales como AVL RaceTech, así como el apoyo de la Fundación Con Cora de Karol G, destacando la importancia de generar más oportunidades para mujeres en el deporte de alto rendimiento.

Con experiencia en las principales categorías del automovilismo mundial y ahora incorporándose al campeonato insignia de Brasil, Tatiana Calderón reafirma su posicionamiento como una de las figuras latinoamericanas más relevantes del deporte motor contemporáneo.

Calendario:

8 de Marzo - Curvelo

29 de Marzo - Santa Cruz Do Sul

26 de Abril - Interlagos

17 de Mayo - Goiania

13 de Junio - Cuiabá

26 de Julio - Velocitta

9 de Agosto - Cascavel

6 de Septiembre - Chapecó

27 de Septiembre - Brasilia

18 de Octubre - Goiania

15 de Noviembre - Velopark

13 de Diciembre - Interlagos