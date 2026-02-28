Gerardo Bedoya dio a entender no le gusta el VAR porque cree que hace deshonestos a los futbolistas

Gerardo Bedoya, el futbolista más expulsado en la historia del fútbol a nivel mundial, dio a entender que no le gusta el VAR porque ha generado que los jugadores se vuelvan deshonestos.

Para corroborar su tesis, habló sobre el polémico y reciente caso de César Haydar y Hugo Rodallega que terminó con el gol anulado de Santa Fe y una gran polémica por el nivel del arbitraje colombiano.

Le puede interesar: “Para mí, Santa Fe es todo”, Luis Manuel Seijas celebra los 85 años del León

El debate sobre el VAR volvió a encenderse en el fútbol colombiano y esta vez tuvo como protagonista a Gerardo Bedoya, una voz más que autorizada —y polémica— para hablar de disciplina dentro del terreno de juego.

El exfutbolista, recordado por su temperamento fuerte, su intensidad en la marca y sus constantes expulsiones, dio a entender recientemente que no le gusta el sistema del VAR porque, según él, “ha hecho deshonesto al jugador de fútbol”. En su argumento, explicó que el futbolista actual exagera contactos, simula faltas y confía en que la tecnología respalde cualquier acción dudosa, afectando la esencia del juego.

Como era de esperarse, sus declaraciones generaron inmediato revuelo, no solo por el fondo del mensaje, sino por quién lo dice, pues para nadie es un secreto que Bedoya es el futbolista con más expulsiones en la historia del fútbol profesional a nivel mundial: A lo largo de su carrera acumuló más de 40 tarjetas rojas.

El antioqueño, que defendió camisetas como las de Deportivo Cali, Racing Club, Millonarios o Independiente Santa Fe, entre otros, fue protagonista de múltiples episodios polémicos dentro del campo.

“El VAR ha hecho deshonesto al jugador de fútbol; ahora el jugador es deshonesto. A veces la maña también tiene que ser buena para beneficio de un jugador, las mañas se aprenden. Hugo toma posesión con el brazo y desplaza a Haydar, que termina cayéndose; normalmente no tendría por qué caerse, pero cuando pierde la posición ya no tiene cómo reaccionar ante el posicionamiento de Hugo Rodallega. El VAR no puede tomar esa última decisión, el que tiene que tomarla es el juez central”, fueron las palabras de Gerardo Bedoya.

*Esta nota fue realizada con ayuda de inteligencia artificial y curada por un periodista de Publimetro Colombia*