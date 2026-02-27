¡Los dos de negro! En partido de Inter Miami se armó una bronca que resultó una confusión total

Un hecho bastante particular se presentó en medio del partido entre Inter Miami e Independiente del Valle, en donde ambos equipos saltaron al terreno de juego con uniforme de color negro y la mayor diferencia era el color de los números.

Esto sucedió en la noche de este jueves 26 de febrero, en el compromiso que estaba aplazado de la gira del cuadro norteamericano, tras unas molestias que presentó Lionel Messi.

Más allá de lo deportivo, lo que hizo eco fue los dos equipos jugando con uniformes casi idénticos, dejando bastante confundidos a los relatores y aficionados.

Por si fuera poco, en medio del juego se armó una gran gresca entre ambos equipos y ni se distinguió quién la emprendía contra quién. Eran los de negro contra los de negro.