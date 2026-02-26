Policía antimotines se olvidó del ‘camello’ y alentó a Nacional en tribuna de El Campín

Tras la derrota de Santa Fe frente a Nacional, en medio del cumpleaños número 85 del equipo ‘cardenal’, fueron muchas las cosas que se vivieron en el Nemesio Camacho el Campín, dentro de ellas, varios desmanes en la tribuna donde estaban los ‘verdolagas’, sitio en el que grabaron a un policía alentando fervorosamente a la escuadra paisa.

Lo que debía ser una jornada de celebración deportiva en la capital del país terminó convertida en un nuevo escenario de desorden público. En el marco de la fecha 5 de la Liga BetPlay, el estadio El Campín fue testigo de una serie de incidentes protagonizados por la tribuna visitante, empañando el desarrollo del encuentro entre capitalinos y antioqueños.

Es importante recordar que este compromiso se disputaba tras una reprogramación previa, motivada originalmente por el mal estado de la gramilla del escenario deportivo. La tensión comenzó a manifestarse minutos antes del pitazo inicial. Un grupo de aficionados del equipo antioqueño, que inicialmente habían ingresado a la tribuna oriental, decidió de forma unilateral desplazarse y tomarse la tribuna norte.

El objetivo de este movimiento era unirse al resto de la hinchada ‘verde’ que ya se encontraba ubicada en ese sector del estadio, rompiendo los protocolos de seguridad establecidos para la logística del evento.

A pesar de este movimiento inicial, el partido dio comienzo y permitió que los asistentes presenciaran el festejo por el aniversario número 85 de Independiente Santa Fe. En lo deportivo, el conjunto “cardenal” tomó la ventaja temprana cuando, apenas al minuto 7, el jugador Omar Fernández Frasica logró vencer el arco rival, poniendo el marcador 1 a 0 a favor del equipo local.

Sin embargo, la atmósfera festiva se fracturó definitivamente durante el entretiempo. En la tribuna norte, los seguidores de Atlético Nacional se convirtieron nuevamente en el centro de atención, pero no por el apoyo a su equipo, sino por protagonizar actos de violencia física entre ellos mismos.

Policía se viralizó mientras alentaba a Nacional en El Campín

Estos enfrentamientos internos generaron caos en la gradería del “Coloso de la 57”, obligando a la intervención inmediata del cuerpo de la Policía Nacional presente en el recinto para intentar restablecer el orden y evitar que la situación pasara a mayores.

Finalmente, aunque el equipo paisa logró revertir la situación deportiva y llevarse la victoria en condición de visitante, el balance del encuentro quedó marcado por la lamentable situación de inseguridad en las tribunas. El cumpleaños del ‘león’ se vio opacado por estos actos de intolerancia, dejando un saldo negativo para la convivencia en el fútbol colombiano y poniendo nuevamente en duda las garantías de seguridad en los estadios del país.

En medio del cotejo y con un estadio mayormente vestido de rojo, un policía perteneciente a los antimotines se le vio haciendo cánticos a favor de Nacional, acto que se viralizó rápidamente en redes como Facebook, despertando una ola de comentarios.