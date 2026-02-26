Así quedó la cancha del Campín, tras las intensas lluvias y granizada en Bogotá

Luego de la granizada y las intensas lluvias en Bogotá, en lo deportivo, la pregunta es una sola: ¿está en riesgo el partido en El Campín por la lluvia? En medio de la incertidumbre, un reporte desde el estadio comienza a darle claridad al panorama.

Juancho Mosquera, panelista en algunos espacios de fútbol, publicó en sus redes sociales una imagen reciente del estadio Estadio El Campín en la que se observa el terreno de juego en aparentes buenas condiciones, aunque cubierto parcialmente con plásticos protectores.

“Lluvia y plásticos en El Campín”, escribió inicialmente, acompañando la fotografía que rápidamente empezó a circular entre hinchas y periodistas deportivos. La imagen mostraba algunas zonas del campo cubiertas con lonas especiales, utilizadas para proteger el césped de las precipitaciones que se registraron en Bogotá.

Sin embargo, el reporte tuvo una actualización clave sobre las 5:00 p. m. Mosquera informó: “Ya no llueve en El Campín, pero siguen los plásticos de última tecnología de Sencia”. Con esto, se confirmó que la lluvia cesó, aunque el personal logístico decidió mantener las coberturas como medida preventiva.

El uso de estos plásticos no es nuevo en escenarios y la idea es evitar la acumulación excesiva de agua y proteger el gramado en los partidos, algo que se usó hace unos 15 años.

Todo parece indicar que sí habrá partido entre Millonarios y Pereira a las 7:30, pese a las fuertes lluvias, sin embargo, solo con el paso de los minutos se evidenciará el verdadero estado de la cancha.