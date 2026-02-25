Seis equipos por tres cupos en la fase 3 de la Copa Libertadores: Se define el posible rival de Tolima

5:00 p.m. l Bahía vs O’Higgins

O’Higgins hizo la tarea en casa al derrotar 1-0 al Bahía con una anotación de Francisco González antes de los cinco minutos de juego.

Ahora, el cuadro chileno tendrá que visitar tierras brasileñas para ratificar su buen momento y asegurar la clasificación a la fase 3 de la Copa Libertadores. Sin embargo, Bahía pretende llegar a la fase de grupos por segunda ocasión consecutiva y buscará hacerse fuerte de local en el Estadio Fonte Nova Arena.

Las claves: El vencedor de este encuentro se enfrentará en la fase 3 al ganador entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira por un cupo a la fase de grupos.

7:30 p.m. l Botafogo vs Nacional Potosí

Una sorpresiva derrota sufrió Botafogo – que tuvo a Jordan Barrera como titular – en su visita a Bolivia. Nacional de Potosí, con el defensor colombiano Edisson Restrepo en cancha, obtuvo una ventaja por la mínima diferencia con anotación de Óscar Baldomar.

Botafogo, que apenas dos ediciones atrás fue campeón de la Copa Libertadores, no quiere despedirse tan pronto de la competencia internacional y buscará apelar a su jerarquía para darle la vuelta al marcador.

7:30 p.m. l Argentinos Juniors vs Barcelona de Guayaquil

Un agónico tanto en el tiempo de reposición de Diego Porcel le dio una victoria agónica a Argentinos Juniors en el partido de ida correspondiente a la fase 2 de la Copa Libertadores en su visita al Barcelona de Guayaquil.

Los argentinos tendrán que defender el marcador, con su gente, pero sin Francisco Álvarez, quien fue expulsado en el anterior encuentro.

En contraste, César Farías, quien dirige al cuadro uruguayo, buscará las estrategias para remontar el partido y continuar en ‘La Gloria Continental’.