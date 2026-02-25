Jugador salió de Atlético Nacional y ya fue presentado en su nuevo equipo en México

El Clausura 2026 de la Liga MX recibió un refuerzo sorpresivo con la llegada de Billy Arce como nuevo jugador del Mazatlán FC. El club sinaloense hizo oficial su fichaje el 24 de febrero, ratificando la incorporación del extremo ecuatoriano de 27 años para reforzar el ataque en la recta final del torneo. Arce fue presentado ante los medios en el Estadio El Kraken, donde aseguró que llega con la mentalidad de trabajar duro y ganarse un lugar en el esquema del equipo cañonero, consciente de que su velocidad y capacidad de desborde pueden darle frescura al ataque morado.

La contratación de Arce responde directamente a la necesidad del Mazatlán de añadir soluciones ofensivas en un semestre complicado, en el que los dirigidos por Sergio Bueno han buscado rendimiento constante y mayor profundidad en el último tercio del campo. Su llegada se concretó tras quedar como agente libre, luego de finalizar su etapa en el fútbol colombiano con el Atlético Nacional.

La trayectoria de Arce ha sido extensa y diversa. Nacido en Esmeraldas, Ecuador, inició su carrera en las formativas locales antes de llegar a la primera división con Independiente del Valle, donde se destacó por su velocidad, regate y potentes arrancadas por la banda. Este desempeño temprano le abrió las puertas del fútbol europeo con el Brighton & Hove Albion, aunque sin llegar a disputar partidos oficiales con el club inglés.

Tras ese paso por Europa, Arce continuó su carrera en varios equipos de Sudamérica, incluyendo clubes importantes en su país como Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito, con los que vivió momentos destacados como parte del plantel campeón de la Copa Sudamericana y la Liga Pro de Ecuador en 2023. También tuvo experiencias en Brasil con Santos FC y en Uruguay con Peñarol, mostrando su perfil versátil y ofensivo en distintas ligas.

Su etapa en Atlético Nacional llegó a inicios de 2025, cuando el bicampeón colombiano anunció su fichaje como parte de su proyecto para el año. Nacional, conocido por históricamente fichar talento joven y ofensivo, apostó por Arce para sumar dinamismo en las bandas y apoyar tanto en la liga local como en torneos internacionales. Durante el 2025, disputó 27 encuentros con el conjunto verdolaga en la Categoría Primera A colombiana, aunque su impacto fue limitado en comparación con sus mejores momentos en Ecuador, marcando un par de goles.

Su salida reciente de Nacional se dio cuando terminó su contrato y quedó libre, lo que facilitó su vinculación con Mazatlán. Ahora, en la Liga MX, Arce tendrá una nueva oportunidad de consolidarse como pieza clave en la ofensiva de los Cañoneros, en un contexto donde su explosividad, desborde y capacidad de generar jugadas de peligro serán herramientas valiosas para un equipo que busca escalar posiciones en el torneo mexicano.

La llegada de Billy Arce a Mazatlán representa un nuevo capítulo en la carrera de un futbolista que ha transitado por varios países y ligas, buscando siempre un espacio donde explotar su talento y ayudar a su equipo a conseguir resultados importantes.