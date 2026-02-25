Colombia vs Venezuela: un duelo a todo o nada, camino al Mundial sub-20

Para la Selección Colombia Femenina sub-20, solo queda ganar -para materializar el sueño de clasificar a la Copa Mundial FIFA de la categoría, que se realizará este año en Polonia- en un Sudamericano en el que el triunfo ha sido esquivo en el hexagonal final.

Tras caer con Ecuador (0-1), con Brasil (0-1) y empatar con Paraguay (1-1), el rival de turno es Venezuela, equipo que llega con los mismos apuros de victoria y al que el seleccionado dirigido por Carlos Paniagua derrotó 1-0 en la segunda jornada de la ronda inicial, gracias al gol de Maithe López.

En su última salida, La Tricolor salvó un punto en el tiempo de adición, gracias a la anotación de Isabella Díaz en el minuto 91, luego de que Pamela Villaba pusiera en ventaja a las anfitrionas del torneo.

Precisamente, esa es la única unidad de Colombia (5ta) en la tabla de posiciones que tiene a su rival de turno con dos unidades. La Vinotinto (4ta) viene de empatar con Ecuador (2-2) y previamente cayó con Paraguay (2-0), además de igualar con Argentina (2-2).

El torneo, que ya tiene a Brasil (9) y a Ecuador (7) con la clasificación asegurada, reparte cuatro cupos y, por ello, el triunfo entre colombianas y venezolanas será clave en busca de un tiquete a la cita orbital. Una derrota, dejaría prácticamente resignada cualquier opción y el empate dejaría un panorama bastante complejo.

Esto, porque en otro de los juegos del día se miden Paraguay (4 pts) y Argentina (1), haciendo que una de estas dos selecciones, o ambas, sumen necesariamente.

Además, en la última jornada, Colombia irá contra Argentina, Paraguay ante la clasificada Paraguay y Venezuela vs Brasil.

Posiciones Sub-20 Femenino

Brasil | 9 puntos

Ecuador | 7

Paraguay | 4

Venezuela | 2

Colombia | 1

Argentina | 1

Programación

Ecuador vs. Brasil – 4:00 p.m. (hora Colombia) / 6:00 p.m. (hora local) | En Ypané

Venezuela vs. Colombia – 6:00 p.m. (hora Colombia) / 8:00 p.m. (hora local) | En Villa Elisa

Argentina vs. Paraguay – 8:00 p.m. (hora Colombia) / 10:00 p.m. (hora local) | En Ypané