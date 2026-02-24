Los que ya pasaron y los que están por pasar: Así está la fase de Play-Offs de la Champions League

La fase de playoffs de la UEFA Champions League dejó este martes 24 de febrero a los primeros clasificados a los octavos de final del torneo. Cuatro equipos sellaron su boleto tras disputar los partidos de vuelta de sus respectivas llaves.

Uno de los que aseguró su presencia en la siguiente ronda fue el Atlético de Madrid, que se impuso 4-1 al Club Brugge en el compromiso de vuelta, cerrando la serie con un marcador global de 7-4. El conjunto español logró revertir momentos adversos en la eliminatoria y terminó consolidando su clasificación.

También avanzó el Bayer Leverkusen, que tras empatar sin goles ante Olympiacos e hizo valer la ventaja obtenida en la ida para imponerse 2-0 en el global.

Por su parte, el Newcastle United confirmó su superioridad frente a Qarabağ FK y cerró la serie con un contundente 9-3 acumulado. Finalmente, el FK Bodø/Glimt dio la sorpresa al eliminar al Inter de Milán con un global de 5-2 siendo una de las sorpresas más grandes de toda la edición de UCL.

Así se jugará la segunda tanda de partidos en la fase de Play-Offs de Champions League

El miércoles 25 de febrero se disputan los partidos restantes de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, instancia que definirá a los últimos clasificados a los octavos de final. La jornada contará con cuatro encuentros programados para ver en horas de la tarde en Colombia.

En Italia, Atalanta recibe al Borussia Dortmund tras el 2-0 registrado en la ida a favor del conjunto alemán. La serie está abierta y los italianos pueden dar la sorpresa a pesar de su inferioridad en el papel.

En otro cruce, Juventus enfrenta a Galatasaray luego del 5-2 conseguido por el equipo turco en el primer compromiso. El encuentro definirá uno de los boletos a la siguiente ronda y podría ser un batacazo de esta edición.

En Francia, Paris Saint-Germain se mide ante AS Monaco con ventaja parcial de 3-2 para el PSG tras el duelo inicial donde los actuales campeones remontaron heroicamente.

Finalmente, Real Madrid recibe a Benfica con ventaja de 1-0 obtenida en la ida en uno de los juegos más atractivos en lo que llevamos del año. Al término de la jornada quedarán definidos los clasificados que completarán el cuadro de octavos de final del torneo continental.