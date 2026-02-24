“Los árbitros vienen perjudicando a Millonarios”, César Augusto Londoño y Steven Arce

César Augusto Londoño y Steven Arce se fueron de frente contra el arbitraje, señalando que vienen perjudicando a Millonarios, equipo que es propiedad del mismo medio en el que salieron a su defensa, Caracol Radio.

Bajo la editorial: “A Millonarios no le pitaron un penal clarísimo. Los árbitros lo vienen perjudicando”, publicaron un corto video al respecto.

En el mismo, Londoño señala: “El jugador Carlos Vivas va al balón, pero si con la fuerza excesiva, se lleva al jugador… ¿si eso no es penalti?”.

A lo que Arce respondió: “Con la izquierda se lo lleva. Que mala costumbre tenemos nosotros de generar algunas frases medio hechas en el fútbol como ‘si va al balón no es falta’. No hermano, se tienen que medir la temeridad y la fuerza”.

“A mí me parece una falta de acá a Pekín. Lo más chistoso es que los analistas arbitrales dijeron que no va con los taches. ¿Quién dijo que las faltas solo van con los taches?”, cerró Arce el fragmento publicado.

