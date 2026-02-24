Exfutbolista vetada de la Selección Colombia acompañará a la ‘Tricolor’ en importante torneo internacional

La historia del fútbol femenino se sigue consolidando y cada vez son más los espacios profesionales liderados por mujeres que le apuestan al crecimiento y fortalecimiento del campo laboral del deporte femenino. Sin duda, estos nombres en los altos mandos liderados por mujeres que tienen experiencia en las canchas y fuera de ellas, son una nueva forma de ver el potencial del fútbol jugado por mujeres. Este es el caso de Isabella Echeverri, la antioqueña recordada por su juego como volante en Sevilla y Monterrey.

Más noticias de fútbol femenino: Futbolista vetada de la Selección Colombia fue nombrada en importante cargo directivo del fútbol

Aunque el nombre de Isabella brilla en la cancha, también es recordado por un oscuro capitulo en la historia de la selección Colombia femenina, pues fue una de las jugadoras que recibió vetos tras la denuncia que hicieron contra las directivas de la FCF y las condiciones que le estaban dando al cuadro nacional femenino.

Ahora Isabella se movió al lado del periodismo y opinión deportiva, será parte de un especial torneo del fútbol femenino tras retirarse de las canchas.

¿En qué participará Isabella Echeverri?

Se acerca la Copa SheBelieves 2026 y la Selección Colombia femenina tendrá presencia no solo en la cancha, sino también en los comentarios y el cubrimiento periodístico, con dos voces muy reconocidas del fútbol femenino.

La Copa SheBelieves, que se disputará del 1 al 7 de marzo en Estados Unidos, reunirá a selecciones como Colombia, Estados Unidos, Canadá y Argentina en un formato todos contra todos, siendo uno de los torneos amistosos más importantes del calendario del fútbol femenino internacional.

Más de fútbol femenino aquí: El diagnóstico de Acolfutpro: precariedad, deudas y los grandes vacíos en la Liga Femenina 2025

PUBLICIDAD

En este contexto, la exjugadora de la Tricolor, Melissa Ortiz, y la también exfutbolista y referente del fútbol femenino colombiano, Isabella Echeverri, estarán presentes como periodistas deportivas, comentando, analizando y acompañando el desempeño del combinado nacional desde la cobertura mediática.

Ortiz, quien fue internacional con la Selección Colombia y posteriormente consolidó una carrera en medios deportivos y análisis futbolístico, se ha convertido en una voz influyente en el cubrimiento del fútbol femenino tras su retiro como jugadora.

Por su parte, Echeverry, recordada por su liderazgo dentro y fuera del campo, ha participado activamente en espacios de opinión, visibilización y defensa del fútbol femenino, incluso junto a Ortiz en denuncias sobre las condiciones de la Selección Colombia en años anteriores.

La presencia de ambas como comentaristas y acompañantes del proceso mediático de la Selección Colombia en la SheBelieves Cup genera expectativa entre los aficionados, no solo por su conocimiento del juego, sino por su cercanía con el crecimiento del fútbol femenino en el país. Su rol desde los comentarios permitirá ofrecer una lectura más cercana, técnica y emocional del rendimiento del equipo colombiano en uno de los escenarios internacionales más importantes antes de las grandes competencias del ciclo mundialista.