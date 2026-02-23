Jugador del Milan sufrió fractura de una parte de su mandíbula y subió foto donde se le ve sin sus dientes frontales

El mediocampista inglés Ruben Loftus-Cheek vivió uno de los momentos más impactantes de su carrera profesional luego de sufrir una grave lesión facial durante un partido de la Serie A con el AC Milan ante el Parma. El incidente ocurrió en los primeros minutos del compromiso disputado en el estadio San Siro, cuando el volante fue a disputar un balón aéreo y terminó chocando violentamente con el guardameta rival.

La acción se produjo cerca del minuto 10 del encuentro. Loftus-Cheek atacó un centro elevado dentro del área y, en su intento por conectar el balón, impactó de lleno con el portero del Parma. El golpe fue directo en el rostro y de inmediato el futbolista cayó al césped con evidentes signos de dolor y sangrado abundante en la zona bucal.

El cuerpo médico del Milan ingresó rápidamente al terreno de juego para asistirlo. Tras varios minutos de atención, el jugador fue retirado en camilla y trasladado a un centro hospitalario para someterse a estudios más detallados. Las imágenes del momento generaron preocupación tanto en el estadio como en redes sociales, debido a la violencia del impacto.

Horas más tarde, el AC Milan emitió un comunicado oficial en el que confirmó el parte médico del futbolista. Según el informe, Loftus-Cheek sufrió una fractura del hueso alveolar de la mandíbula, estructura que sostiene las raíces de los dientes superiores. Como consecuencia del golpe, también presentó fracturas dentales múltiples y pérdida de varias piezas dentarias.

El club detalló que el jugador fue sometido a una cirugía maxilofacial y dental para estabilizar la zona afectada. El procedimiento consistió en la reducción y fijación de la fractura mandibular, además del tratamiento correspondiente para las piezas dentales comprometidas. La intervención fue catalogada como exitosa por el equipo médico.

Tras la operación, el futbolista permaneció bajo observación médica antes de recibir el alta hospitalaria. De acuerdo con el parte oficial, Loftus-Cheek deberá afrontar un proceso de recuperación estimado en aproximadamente ocho semanas, periodo en el que estará fuera de competencia mientras completa la rehabilitación y cicatrización ósea.

El club italiano también informó que no se detectaron lesiones neurológicas ni traumatismo craneoencefálico, lo que representa un alivio adicional dentro de la gravedad del cuadro. Sin embargo, la fractura mandibular exige reposo, control médico constante y seguimiento especializado para garantizar una recuperación adecuada.

La baja del mediocampista supone un golpe deportivo para el AC Milan en la recta decisiva de la temporada, ya que el jugador venía teniendo participación regular tanto en la Serie A como en competiciones europeas. Además, la lesión podría influir en su panorama internacional, teniendo en cuenta el calendario de selecciones en los próximos meses.

Desde el entorno del futbolista se transmitió tranquilidad tras la cirugía, agradeciendo los mensajes de apoyo recibidos. El cuerpo médico continuará evaluando su evolución en las próximas semanas para determinar el momento exacto de su regreso a los entrenamientos.

En síntesis, Ruben Loftus-Cheek sufrió una fractura mandibular con compromiso dental tras un choque fortuito en partido oficial, fue intervenido quirúrgicamente con éxito y afrontará cerca de dos meses de recuperación antes de volver a la actividad competitiva.