Aseguran que Jarlan Barrera ya encontró equipo en el fútbol colombiano y no es lo que muchos esperan

A sus 30 años de edad y tras salir de Independiente Medellín, Jarlan Barrera quedó como agente libre, lo cual interesó a equipos como Millonarios o Deportivo Pereira.

No obstante, reportaron que ya tiene un acuerdo con un equipo del fútbol colombiano, pero muchos se podrían sorprender, porque se trata de un club que está en la segunda división.

Jarlan Barrera tendría nuevo equipo del fútbol colombiano:

Según la información de Pipe Sierra, Jarlan Barrera se convertirá en nuevo futbolista de Real Cartagena, equipo que aspira a conseguir el ascenso a la máxima categoría del balompié nacional y suele realizar fichajes de impacto como Teófilo Gutiérrez, Luis ‘Chino’ Sandoval, Cristian Marrugo, entre otros.

La llegada de Jarlan Barrera al equipo ‘Heróico’ podría sorprender a más de uno porque no es usual que un futbolista de su talento, con tan solo 30 años, juegue en la segunda división del fútbol colombiano.

Aún así, todo parece indicar que Barrera no encontró mejores ofertas para continuar su carrera, razón por la cual, ya viajó hasta Cartagena y

“Jarlan Barrera (30) tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Real Cartagena. El volante está desde ayer en ‘La Heroica’ y hoy en la tarde firmará su contrato”.

¿Por qué Millonarios no contrató a Jarlan Barrera?

Según informó Guillo Arango, Jarlan Barrera fue una opción que los directivos de Millonarios sí estudiaron para reforzar el ataque del equipo, pero hubo un aspecto que no les convencía, y era su condición física.

De esta manera, parece que no hubo oferta de Millonarios por Jarlan, así como tampoco habría propuesta formal por cuenta del Deportivo Pereira.

