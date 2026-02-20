Selección mundialista habría enviado invitación formal a Colombia para jugar el último amistoso antes del certamen

En las últimas horas comenzó a circular información sobre un posible partido amistoso entre la Selección de Jordania y la Selección Colombia, como parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, aunque medios internacionales mencionan la invitación y una fecha tentativa, hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte de la Federación Colombiana de Fútbol que confirme el compromiso.

De acuerdo con reportes provenientes de medios jordanos, la federación de ese país habría incluido a Colombia dentro de su calendario preliminar de amistosos internacionales para junio de 2026. La idea sería enfrentar a un rival sudamericano de nivel competitivo en territorio estadounidense, aprovechando la cercanía geográfica con las sedes del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Jordania, el contexto es histórico. La selección asiática atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia futbolística tras lograr la clasificación a su primera Copa del Mundo. Por eso, su cuerpo técnico busca partidos exigentes que le permitan medir fuerzas ante selecciones con mayor tradición mundialista. En ese escenario, Colombia aparece como un rival atractivo por su estilo de juego, su experiencia en torneos internacionales y el nivel individual de sus futbolistas.

No obstante, desde el lado colombiano no se ha oficializado ningún comunicado que confirme el amistoso. En este tipo de casos es habitual que una federación anuncie acuerdos preliminares mientras la otra aún se encuentra afinando detalles contractuales, fechas FIFA o logística de viaje. Por eso, aunque la información circula con fuerza, el encuentro debe considerarse en estado de negociación hasta que exista confirmación formal de ambas partes.

En caso de concretarse, el partido podría formar parte del último tramo de preparación antes del Mundial 2026. Tradicionalmente, las selecciones clasificadas programan amistosos en las semanas previas al torneo para ajustar aspectos tácticos, probar variantes y consolidar la lista definitiva de convocados. Jugar en Estados Unidos tendría sentido estratégico, ya que permitiría adaptarse a condiciones similares a las que enfrentarán durante la competencia oficial.

Para Colombia, el posible duelo también tendría valor deportivo. Enfrentar a una selección asiática como Jordania ofrecería la oportunidad de medirse ante un estilo distinto al sudamericano o europeo, algo útil en un Mundial donde la diversidad táctica es una constante. Además, los partidos amistosos sirven para dar minutos a futbolistas que buscan consolidarse dentro del plantel.

Sin embargo, el calendario internacional es complejo. Las fechas FIFA están estrictamente delimitadas por la FIFA, y cualquier partido debe ajustarse a esas ventanas oficiales. También influyen factores comerciales, contratos de derechos de transmisión y acuerdos con promotores locales.

Hasta ahora, la información disponible indica que la invitación existiría y que habría una fecha tentativa en junio de 2026, pero la concreción del amistoso dependerá de la confirmación oficial por parte de la federación colombiana y de la formalización de los acuerdos organizativos.

El posible partido entre Jordania y Colombia se encuentra en una etapa preliminar. Es una opción real dentro del calendario de preparación mundialista, pero todavía no puede darse por hecho. En las próximas semanas, cuando ambas federaciones definan sus agendas definitivas, se sabrá si el duelo termina convirtiéndose en una cita oficial o si queda únicamente como una intención inicial dentro del plan de preparación rumbo al Mundial.