“Tenemos compromiso de regalar boletas”, este equipo del FPC quiere tener la mejor hinchada del país

Hay un fuerte trabajo por cuenta de Alianza Valledupar para hacer crecer a la hinchada, y una de las estrategias, ha sido regalar boletas para que jóvenes y niños puedan ir a ver al equipo y enamorarse.

Carlos Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, sostuvo una conversación de Win Sports, donde no solamente habló sobre la extinción de Alianza Petrolera de Barrancabermeja y la creación de Alianza Valledupar, sino que además contó cómo los ha recibido la ciudad.

Ferreira dejó claro que está muy contento con esta nueva etapa en el club y ha encontrado acuerdos con la administración para contar con todas las garantías, y, así mismo, retribuirles el apoyo.

Una de las maneras, es dándole oportunidad a jóvenes de Valledupar de integrar gran parte de la nómina de las categorías inferiores, pero otra, es permitiendo la entrada gratuita de hinchas en cada partido:

“Hay un compromiso de la administración municipal y departamental con la institución. Tenemos que retribuirle a la ciudad y al departamento ese esfuerzo, por eso nos sentimos satisfechos de que en las divisiones menores, el 60% de los jugadores son de la región y cuatro jugadores ya están en el equipo profesional. Eso nos llena de orgullo y es una manera de retribuir el esfuerzo.

La visibilidad que ha tenido Valledupar a través del fútbol es algo que ha reconocido la autoridades y todo el mundo que disfruta.

En el tema de la afición, tenemos un compromiso de regalar un número de boletas para todos los partidos. El compromiso es con nuestro departamento, con la ciudad, con los patrocinadores y hoy tenemos un buen aforo de público en el estadio, en parte, por ese esfuerzo de dar la entrada gratuita".

Dijo Ferreira que ha notado un mayor sentido de pertenencia por el equipo por cuenta de los niños y jóvenes que han asistido al estadio a ver jugar al equipo:

“La afición viene en crecimiento, hoy los niños y jóvenes quieren mucho más a la institución. Estamos muy felices y satisfechos, por eso queremos retribuir con un equipo más competitivo, con soñar y vivir la posibilidad de estar en una final del fútbol colombiano, pero es un proceso”.