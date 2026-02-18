Tres partidos de la Copa Libertadores se toman la noche del miércoles que Tolima mira de reojo

Un día después del partido del Medellín, y un día antes del juego que tendrá el Tolima, hay tres partidos de la fase 2 de la Copa Libertadores que se disputarán este miércoles 18 de febrero

5:00 p.m. / O’Higgins vs Bahía

A las 5:00 de la tarde rodará el balón en el Estadio El Teniente de Rancagua para el enfrentamiento entre O’Higgins (Chile) y Bahía (Brasil).

Por un lado, O’Higgins que regresará a la Copa Libertadores luego de 12 años de ausencia, disputará por quinta vez el torneo en 2026, al que se clasificó a la fase previa porque finalizó en la tercera posición del fútbol chileno.

Por su parte, Bahía disputará por segunda ocasión consecutiva la Copa Libertadores (en la anterior cayó en fase de grupos), a la que accedió tras finalizar en la séptima casilla del Brasileirao.

Vale la pena destacar que el vencedor de esta llave se enfrentará en tercera ronda al ganador entre Deportes Tolima y Deportivo Táchira por un cupo a la fase de grupos.

7:30 p.m. / Nacional de Potosí vs Botafogo

El último equipo que se clasificó a la Copa Libertadores 2026 fue Nacional de Potosí, gracias al título en la Copa de Bolivia. El cuadro boliviano disputará ‘La Gloria Continental’ luego de tres años de ausencia.

Sin embargo, el camino hasta la fase de grupos no está nada sencillo, pues tendrá que medirse al Botafogo, equipo que se consagró campeón de este torneo en 2024, y que quiere volver a pelear el título.

Este partido tendrá un sabor cafetero: Los colombianos Jordan Barrera y Jhoan Hernández fueron inscritos por Botafogo para disputar la Copa Libertadores mientras que Nacional Potosí hizo lo propio con Edisson Restrepo y Tommy Tobar.

7:30 p.m. / Barcelona vs Argentinos Juniors

Por sexta ocasión en su historia, Argentinos Juniors dirá presente en la Copa Libertadores, torneo que conquistó en 1985, y tendrán que visitar Guayaquil para medirse al Barcelona que dirige César Farías.

Curiosamente, el cuadro ecuatoriano tiene al Darío ‘Pipa’ Benedetto y Enzo Pérez en su nómina, dos argentinos que antes fueron rivales en Boca Juniors – River Plate, y que ahora buscarán eliminar a un equipo de su país.