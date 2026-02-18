Deportes

Partido del FPC cambió de hora y de estadio, a último momento, por afectaciones en el escenario

Horas antes del compromiso se informó del cambio de sede y de hora para el compromiso del fútbol profesional en Colombia.

Por Evaristo Pérez

Los cambios en el fútbol colombino están a la orden del día, sin importar la competencia o si es de la rama masculina o femenina, algo que tocó, sobre la hora, al campeonato de las damas, que vio la modificación de uno de sus encuentros, tanto en horario, como en sede; menos de dos horas antes de lo programado.

Lo puntual, para el partido entre Llaneros y Deportivo Pasto, que tenían programado enfrentarse a las 4:00 de la tarde de este miércoles en el estadio La Esperanza, sin embargo, pasadas las 2:00 de la tarde, se conoció el doble cambio.

La Dimayor informó que el juego pasó para las 5:00 p.m., una hora después, y que se jugará en el estadio Bello Horizonte, señalando “afectaciones en el estadio La Esperanza”.

“La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 se permite informar que el partido entre @ClubLlanerosFC y @DeporPasto por la Fecha 1 de la LigaFemeninaBetPlayDIMAYOR 2026 se jugará en el estadio Bello Horizonte a las 5:00 pm. Este cambio se realiza por afectaciones en el estadio La Esperanza”, comunicó el ente que rige el FPC.

