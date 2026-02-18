Once Caldas estaría cerca de cerrar el regreso de importante jugador a su plantilla que viene de jugar en Nacional de Montevideo

Aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente, el nombre de Juan Pablo Patiño comenzó a sonar con fuerza en el entorno de Once Caldas como una de las posibles incorporaciones para el actual mercado de fichajes. El lateral izquierdo, que viene de actuar en el fútbol uruguayo, estaría en el radar del conjunto de Manizales para reforzar una zona del campo que el cuerpo técnico considera prioritaria y su arrivo parece ser inminente.

Patiño, de 26 años, tuvo recientemente un paso por Uruguay, donde sumó minutos en el campeonato local y enfrentó un contexto competitivo caracterizado por la intensidad física y el orden táctico. Su experiencia en Nacional de Montevideo es vista como un valor agregado, teniendo en cuenta que el Once Caldas busca futbolistas con recorrido y capacidad de adaptación a diferentes esquemas.

Formado en las divisiones menores de Atlético Nacional, el defensor ha tenido etapas en el fútbol colombiano con clubes como Cortuluá y Deportivo Pasto, consolidándose como un lateral de proyección ofensiva, con buen despliegue por la banda izquierda y disciplina táctica. A lo largo de su carrera ha alternado como lateral en línea de cuatro y como carrilero en sistemas con tres defensores centrales, una polivalencia que podría resultar útil en el esquema del equipo blanco.

Por ahora, desde la institución manizaleña no se ha emitido un comunicado oficial confirmando su llegada. Sin embargo, versiones cercanas al mercado indican que las conversaciones estarían avanzadas y que el jugador sería una de las alternativas que maneja la dirigencia para reforzar la plantilla de cara a la Liga BetPlay 2026.

El Once Caldas atraviesa un proceso de reestructuración deportiva, con ajustes en su nómina y la intención de fortalecer sectores específicos del campo. La banda izquierda es una de las posiciones que se pretende potenciar, buscando mayor equilibrio entre defensa y ataque. En ese contexto, el perfil de Patiño encaja con la idea de incorporar futbolistas en plenitud física y con experiencia tanto en el ámbito local como internacional.

De concretarse la negociación, el lateral regresaría al fútbol colombiano tras su experiencia en el exterior, en un momento clave de su carrera. El club, por su parte, sumaría un jugador con recorrido en distintos entornos competitivos y con conocimiento del medio.