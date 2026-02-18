La Selección Colombia Sub-20 Femenina se juega la vida ante Brasil en la pelea por acceder a la Copa del Mundo

La selección Colombia femenina sub-20 afrontará este jueves 19 de febrero uno de los retos más exigentes del campeonato cuando se mida ante Brasil, en un compromiso que puede marcar el rumbo definitivo de sus aspiraciones en el torneo. El clásico sudamericano en esta categoría promete intensidad, talento y una carga emocional propia de dos potencias regionales que han protagonizado duelos memorables en los últimos años.

El equipo dirigido por Carlos Panigua llega con malas sensaciones tras su ás reciente presentación ante Ecuador, donde se perdió por la mínima diferencia. Colombia ha logrado consolidar una base competitiva que mezcla jugadoras con experiencia en torneos internacionales juveniles y otras que comienzan a consolidarse como figuras emergentes por lo que se espera poder revertir este mal arranque. La apuesta por la presión alta y la recuperación en campo rival ha sido una de las principales armas del conjunto cafetero y de lo más reconocido en el transcurso del .

En el frente ofensivo, la tricolor ha destacado por su movilidad constante y la capacidad para generar sociedades en el último tercio de la cancha. Además, la efectividad en las jugadas a balón parado podría convertirse en un factor determinante en un partido que históricamente ha sido una de las armas más poderosas de la Tricolor.

Brasil, por su parte, mantiene su histórica reputación como referente del fútbol femenino en la región, además de ser el némesis de Colombia. Su selección sub-20 combina potencia física, técnica depurada y una identidad ofensiva clara. Las brasileñas suelen apostar por la amplitud del campo y la creatividad en el uno contra uno, características que obligarán a Colombia a mantener concentración total durante los 90 minutos.

Más allá del análisis futbolístico, el componente anímico jugará un papel importante. En esta categoría, los duelos ante Brasil suelen representar una oportunidad para medir el verdadero nivel competitivo del plantel. Para Colombia, un resultado positivo no solo significaría sumar puntos clave en busca del cupo a la Copa del Mundo, sino también enviar un mensaje de autoridad en el campeonato tras la dura derrota en la primera fecha.

El compromiso del jueves también servirá para observar el crecimiento del proceso formativo del fútbol femenino colombiano, que en los últimos años ha dado pasos firmes en el ámbito internacional. Las categorías juveniles se han convertido en una plataforma fundamental para nutrir a la selección mayor, y este tipo de encuentros permiten evaluar el carácter y la madurez de las futuras referentes del combinado nacional.