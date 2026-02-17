Partido del FPC en Montería se tuvo que postergar por inclemente tormenta eléctrica

Un aguacero de grandes proporciones ocasionó que el partido entre Jaguares y Santa Fe se tuviera que suspender provisionalmente en la séptima jornada del fútbol colombiano que se estaba disputando en la ciudad de Montería.

Por la fecha 7, en el estadio Jaraguay, se daban cita Felinos y Cardenales, sin embargo, la inclemencia del clima por la fuerte lluvia, acompañada de una tormenta eléctrica, generó que el duelo se detuviera en los primeros minutos del partido.

Inicialmente, el juez del partido ordenó a los equipos acudir a los camerinos a la espera de que el tema de los rayos se terminara para poder reanudar el juego.

Esto se da en medio de las fuertes inundaciones que han afectado el departamento de Córdoba en los últimos días.