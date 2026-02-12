Exjugador del Arsenal fue acusado de otra violación en medio de un proceso legal que comenzó por el mismo delito

El mediocampista internacional ghanés Thomas Partey, actualmente jugador del Villarreal CF, se ha visto implicado en un nuevo capítulo de su prolongado proceso judicial tras ser acusado de dos nuevos cargos de violación en el Reino Unido, según informaron medios británicos y españoles en la jornada de este 12 de febrero de 2026.

Los dos nuevos cargos fueron autorizados por el Servicio de Fiscalía de la Corona británico a partir de una denuncia de 2020 presentada por una cuarta mujer diferente a las tres que ya habían formulado acusaciones previamente. Estas nuevas imputaciones se suman a un caso ya complejo, donde Partey ya enfrenta cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por supuestos hechos ocurridos entre 2021 y 2022, período en el que jugaba en la Premier League con el Arsenal FC.

De acuerdo con la información judicial, Partey deberá comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 13 de marzo de 2026 por estas nuevas acusaciones, marcando una nueva audiencia en un expediente que sigue su curso. El juicio por los cargos previos está fijado para el 2 de noviembre de 2026 en el Tribunal Penal de Southwark, donde se determinará si los hechos denunciados constituyen delitos según la legislación británica.

El caso se remonta a una investigación iniciada en 2022 por la Policía Metropolitana de Londres, tras recibir la primera denuncia relacionada con incidentes supuestamente ocurridos mientras Partey era jugador del Arsenal. En septiembre de 2025, el jugador se declaró no culpable de los cargos iniciales y fue dejado en libertad bajo fianza con condiciones específicas, entre las cuales se incluyen notificar a las autoridades sobre cualquier viaje internacional con al menos 24 horas de antelación y no tener contacto con las denunciantes.

A pesar de las graves acusaciones en su contra, Partey no ha dejado de ejercer su carrera profesional: tras terminar su contrato con el Arsenal en junio de 2025, firmó con el Villarreal CF. El club español, a través de su entorno institucional, ha mantenido en todo momento el respeto al principio de presunción de inocencia y ha señalado que aguardará las resoluciones judiciales antes de tomar decisiones deportivas o contractuales que puedan afectar la situación del jugador.

En lo deportivo, Partey ha tenido una participación limitada con el Villarreal esta temporada, con alrededor de 21 partidos disputados, reflejo parcial tanto de su condición física como de un contexto complicado para integrarse plenamente al sistema de juego.

Fuentes judiciales han sido claras al afirmar que las nuevas acusaciones provienen de un nuevo informe de delitos no recientes, investigados tras la denuncia formal. Las autoridades han reiterado su compromiso con avanzar en el caso con rigor, protegiendo a las denunciantes y respetando el debido proceso.

La reacción en el mundo del fútbol y entre la afición ha sido de atención y controversia. El caso de Partey, figura habitual en la selección de Ghana y jugador de larga trayectoria en Europa, incluye ahora a una cuarta mujer denunciante y prolonga un proceso legal que seguirá con varias comparecencias judiciales a lo largo de 2026.

Mientras tanto, el futbolista continúa de momento en libertad bajo fianza, entre restricciones y obligaciones jurídicas, a la espera de que los tribunales británicos determinen la responsabilidad penal en cada uno de los cargos que se le imputan.