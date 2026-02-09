CONMEBOL confirmó horario y funcionamiento del sorteo de la Copa Libertadores Sub-20

La CONMEBOL confirmó que este 10 de febrero de 2026 se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20, certamen que reúne a los mejores equipos juveniles del continente. La ceremonia se realizará en la sede de la entidad, en Luque, Paraguay, y definirá los cruces iniciales del torneo que se disputará durante las próximas semanas.

El sorteo permitirá conocer la conformación de los grupos y el calendario de la competencia juvenil más importante de Sudamérica a nivel de clubes. En total participarán 12 equipos, campeones o representantes de sus respectivas ligas, que buscarán el título continental en una edición que promete alto nivel competitivo y gran proyección de talentos.

La Copa Libertadores Sub-20 se ha convertido en una vitrina clave para el desarrollo de jóvenes futbolistas que aspiran a dar el salto al profesionalismo. En ediciones anteriores, el torneo ha servido como plataforma para que varios jugadores se consoliden luego en sus primeros equipos y, en algunos casos, lleguen incluso a selecciones nacionales.

Según lo informado por CONMEBOL, los clubes estarán distribuidos en tres grupos de cuatro equipos, organizados mediante un sistema de bombos basado en el rendimiento histórico y la representación de cada país. De esta fase inicial, los mejores de cada grupo y los mejores segundos avanzarán a las instancias finales del campeonato.

El torneo se disputará en una sola sede, lo que permitirá una concentración total de los equipos y un calendario ajustado. Esta modalidad facilita la logística y garantiza igualdad de condiciones en cuanto a traslados y preparación, un aspecto clave para el fútbol formativo.

Además del interés deportivo, la Libertadores Sub-20 representa una apuesta estratégica de la CONMEBOL por fortalecer las divisiones menores en el continente. La entidad ha reiterado que el objetivo es ofrecer más competencias internacionales a los juveniles, con estándares organizativos similares a los de los torneos mayores.

El sorteo será transmitido por los canales oficiales de CONMEBOL y sus plataformas digitales, lo que permitirá a los aficionados seguir en directo la conformación de los grupos y conocer los primeros duelos del certamen. Los clubes participantes, por su parte, esperan con expectativa el resultado para planificar la preparación final de sus planteles.

Con este paso, la Copa Libertadores Sub-20 entra en su fase decisiva previa al inicio del torneo. El evento del 10 de febrero marcará el punto de partida formal de la competencia y dará forma al camino que deberán recorrer los jóvenes talentos sudamericanos en busca del título continental.