Nicolás Mejía clasificó a Colombia a Copa Davis, mandó a callar al público y le respondieron con botellazos

Nicolás Mejía venció a Reda Bennani en el partido definitivo que clasificó a la Selección Colombia a la Copa Davis, pero se vivieron momentos de tensión porque el tenista colombiano mandó a callar a los aficionados que le estaba metiendo mucha presión.

Sin embargo, a Nicolás Mejía no solamente le llovieron críticas, sino también botellas por cuenta de los aficionados presentes que no se aguantaron las provocaciones.

La Selección Colombia, dirigida por Alejandro Falla, venció a Marruecos para asegurar su participación en la Copa Davis que se disputará en el mes de septiembre.

Nicolás Mejía, quien es el mejor tenista colombiano de la actualidad, consiguió certificar la presencia de nuestro país en dicho torneo con la victoria de 6-1, 4-6 y 6-1 sobre el mejor tenista de Marruecos, Reda Bennani, de 18 años de edad.

El colombiano supo sortear los ataques de su rival y la presión de los aficionados, aunque al final terminó dejando una polémica impresión cuando los mandó a callar al finalizar el juego, hecho que desató una furiosa reacción que terminó en pelea y botellas voladoras.

Nicolás Mejía rompió el silencio:

El deportista colombiano le dio total validez a la versión que contó Sebastián Heredia, quien señaló que hubo un ambiente tenso durante todo el partido en contra de Mejía.

El tenista agradeció al periodista por contar la historia completa y dio más detalles al respecto:

“Gracias por comentar lo que pasó de verdad Sebas. Seguramente mi celebración no fue la mejor pero llevaba horas aguantando insultos a mi y mi familia todo el partido por parte del público e insultos del equipo y capitán contrario. Me desahogué y ya. Pero no insulté a nadie”.