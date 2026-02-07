Deportes

Hincha de Medellín se metió a la cancha y habría intentado agredir a Alejandro Restrepo

En medio del partido entre Medellín e Internacional de Bogotá, hubo un hombre bajó de la tribuna y fue a encarar al técnico Poderoso.

Hincha Alejandro Restrepo (Captura de pantalla - DIM)
Por Evaristo Pérez

Un hecho de intolerancia se dio en medio del partido entre Medellín e Internacional de Bogotá, cuando un hincha de Medellín se metió a la cancha a intentar agredir al técnico Alejandro Restrepo en el Atanasio Girardot, según información de medios presentes.

Todo se dio en la noche de este viernes, en medio de la derrota parcial del cuadro antioqueño ante el conjunto Mutante, situación que colmó la paciencia de los aficionados.

“Se metió un hincha aparentemente a agredir a Restrepo en el 2-0 del Inter. Así tampoco son las cosas 👎🏽”, informó Múnera Eastman Radio junto a un video de lo sucedido.

agresión hincha a Alejandro Restrepo (LEÓN)

En desarrollo…

