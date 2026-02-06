Peñarol confirmó refuerzo colombiano de lujo para afrontar la Copa Libertadores: Fue pretendido por varios equipos del continente

El club uruguayo Peñarol oficializó la llegada del extremo colombiano Luis Miguel Angulo, de 21 años, en una de las transferencias más comentadas del mercado en el fútbol sudamericano. El jugador, conocido por su velocidad y capacidad ofensiva, fue presentado como nuevo refuerzo mirasol con miras a pelear títulos en el Campeonato Uruguayo y la Copa Libertadores 2026, en lo que representa un paso importante en su carrera profesional.

Angulo arribó a Uruguay este miércoles y fue recibido por dirigentes del club en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde se mostró entusiasmado por vestir la camiseta aurinegra. En sus primeras declaraciones como jugador de Peñarol, el colombiano expresó su agradecimiento por la oportunidad y afirmó que está “muy contento de venir a un club tan grande” y listo para debutar en el primer partido del equipo si así lo decide el cuerpo técnico.

El atacante llega procedente de Talleres de Córdoba, club argentino con el que mantenía contrato, en una operación de cesión por todo el año 2026. Según reportes, el préstamo no incluye opción de compra definitiva, aunque existe una cláusula de repesca para que Talleres pueda recuperar al jugador a mediados de año si lo considera oportuno.

Angulo, nacido en Magüí Payán, surgió en las divisiones juveniles de Alianza Petrolera y debutó profesionalmente en 2021. Su trayectoria incluye pasos por equipos de Argentina: primero con Talleres y luego en calidad de préstamo con Club Atlético Platense y Central Córdoba de Santiago del Estero, donde disputó 43 partidos, anotó cinco goles y dio diez asistencias, además de ganar la Copa Argentina 2024.

El colombiano se desempeña principalmente como extremo izquierdo a pierna cambiada, lo que le permite explotar su velocidad y capacidad para desbordar en el uno contra uno. También puede jugar por el costado derecho, lo que le da versatilidad al ataque del equipo dirigido por Diego Aguirre.

En sus primeros entrenamientos bajo la dirección técnica de Aguirre, Angulo ha mostrado su disposición para adaptarse rápidamente al estilo de juego del plantel. El cuerpo técnico valora su llegada como una adición importante para reforzar las bandas, con la expectativa de que aporte desequilibrio y asistencias en el último tercio del campo.

El colombiano también destacó el aporte de la afición mirasol, mencionando que un video de los hinchas lo motivó y lo emocionó antes de su arribo. Además, aseguró que su objetivo es ganar títulos y competir al máximo nivel con Peñarol, donde espera consolidarse como una pieza clave en la ofensiva del equipo.

La incorporación de Angulo se convierte así en una de las más sonadas para los carboneros en este mercado de pases, con la esperanza de que su energía y talento contribuyan a los objetivos deportivos del club en 2026.