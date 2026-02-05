Futbolista ‘echó al agua’ y achantó a su esposa en entrevista que ella misma le hizo

Una curiosa y divertida escena se dio al final de un partido de fútbol en donde el jugador Joao Rojas aprovechó que la periodista que lo entrevistó fue su propia esposa, Kristy ‘La Samba’ Alvarado, para soltar una curiosa infidencia que hizo reír a muchos.

Todo se dio al final del juego de pretemporada en el que Barcelona SC de Ecuador se impuso 1-2 ante Guayaquil City y ganó la serie por penales con un 5-3.

Más allá de hablar del juego, un video que se hizo viral fue cuando al final de la charla, el jugador soltó: “Aparte que mi esposa me dijo que, si no le daba una entrevista, hoy no entraba a la casa”, situación que la hizo sonrojar sobre manera y él solucionó todo con un cariñoso beso.

Para salir de la situación, la periodista acudió a sus compañeros y dio el paso a quienes estaban en la cabina.

Divertida escena entre Joao Rojas y Kristy ‘La Samba’ Alvarado, en una situación que pocas veces se ve en el fútbol en donde un jugador sea entrevistado por su propia esposa.