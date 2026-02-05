Atlético Nacional sumó un nuevo defensa a su plantilla para cerrar su libro de pases

Atlético Nacional generó una novedad de última hora con a que reforzará su defensa, para suplir la salida de Juan José Arias que fue transferido recientemente al fútbol del exterior y ya se filtró el nombre del jugador que llega.

Se trata de Néider Parra, defensor central de 20 años y 1,92 mts de estatura, que es propiedad del cuadro antioqueño y que se encontraba en calidad de cedido a Real Cundinamarca del torneo de ascenso.

Así lo dieron a conocer varios periodistas enfocados en la información del cuadro Verdolaga, como Pilar Velásquez que señaló: “Néider Parra, central diestro de Real Cundinamarca regresará a @nacionaloficial para esta temporada”.

También, Mauricio Agudelo, de Win Sports, indicó: “Neider Parra, central sub 20 1.92 regresa a @nacionaloficial. Así el verde cierra el libro de pases”.

Apostando a los talentos de la casa, antes de fichar en otro lado, Atlético Nacional apuntó a proyectar a Néider Parra y darle la oportunidad de quedarse en el equipo profesional este semestre.