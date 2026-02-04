Jhon Arias estaría en conversaciones para volver a jugar en Sudamérica ante una oferta millonaria

El futuro del volante colombiano Jhon Arias vuelve a ser protagonista en el mercado de fichajes internacional, con informaciones crecientes sobre un posible regreso al fútbol brasileño de cara a la temporada 2026. Actualmente jugador del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra, Arias enfrenta un momento de reorientación deportiva tras dificultades de adaptación en la Premier League, lo que ha alimentado rumores de un traspaso al Brasileirão en los próximos meses.

El club brasileño Palmeiras aparece como el principal interesado en hacerse con los servicios del colombiano, presentando una oferta formal al Wolverhampton por alrededor de 25 millones de euros por su ficha deportiva, según reportes de medios brasileños. Este monto representa una suma significativa que podría convencer al equipo inglés, que busca recuperar parte de la inversión realizada en el fichaje de Arias en 2025.

La propuesta del Palmeiras ya ha sido recibida y habría sido, incluso, aceptada por el Wolverhampton en términos económicos, según equipos periodísticos especializados. Si bien esto no asegura automáticamente la transferencia, abre la puerta a que el colombiano regrese a la liga donde ya vivió uno de los capítulos más exitosos de su carrera.

Uno de los factores más determinantes en este proceso es la situación contractual de Jhon Arias. El colombiano firmó con el Wolverhampton en julio de 2025 un contrato que se extiende hasta junio de 2029, lo que implica un compromiso a largo plazo con el club inglés y, por ende, una barrera económica para cualquier equipo interesado en su incorporación inmediata.

Además, al momento de su traspaso desde Fluminense al Wolverhampton, el club brasileño incluyó una cláusula de prioridad o derecho de tanteo, que le permite igualar cualquier oferta de un club brasileño en caso de que Arias regrese a ese país. Esta cláusula se ha convertido en un punto clave de la negociación, ya que Fluminense analiza la posibilidad de ejercer esa preferencia para recuperar al futbolista, dada su figura histórica en el club.

En medio de estas condiciones, la voluntad del jugador también juega un papel importante. Según reportes, Arias ya habría dado su visto bueno para entablar conversaciones con el Palmeiras, lo que indica una disposición a considerar el nuevo destino. Sin embargo, la decisión final dependerá tanto del acuerdo entre clubes como de lo que decida el propio futbolista y su entorno, que valoran las opciones deportivas y personales antes de dar un paso definitivo.

Arias, de 28 años, vivió uno de sus mejores períodos futbolísticos en el Fluminense de Brasil, donde se consolidó como uno de los jugadores más influyentes y celebrados por la afición antes de su llegada a Europa. Un eventual regreso al Brasileirão supondría no solo un giro en su carrera, sino también una oportunidad para retomar protagonismo en una liga que le fue favorable en el pasado.