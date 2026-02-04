Delantero del América de Cali podría irse a la liga de Chile ante la cantidad de competencia que tendría en el equipo

El delantero Rodrigo Julián Holgado, actualmente delantero de América de Cali, se ha convertido en protagonista de uno de los rumores más intensos del mercado sudamericano, con Coquimbo Unido de Chile como posible destino para el atacante argentino que ya vistió la camiseta del club pirata en dos etapas anteriores, dejando una impresión positiva en sus aficionados.

La posibilidad de que Holgado regrese al club donde brilló tanto en 2018 como durante la temporada 2023, cuando anotó goles clave para Coquimbo en el Campeonato Nacional chileno, ha generado expectativa entre la afición y los medios especializados. Aunque el pase no ha sido oficializado, diversas fuentes señalan que ya existiría un principio de acuerdo entre las partes para un movimiento en condición de préstamo por seis meses, sujeto a detalles finales entre las directivas del club chileno y América de Cali.

La negociación, más allá de la voluntad de Holgado de volver a Coquimbo Unido, se enfrenta a un aspecto financiero clave: el equipo chileno tendría que asumir, al menos, una parte importante del salario del jugador, mientras que la institución colombiana estaría dispuesta a facilitar la salida en préstamo sin cargo, con opción de compra, para aliviar carga salarial y habilitar al atacante a competir en un entorno que ya conoce.

Holgado, de 30 años, ha tenido una carrera marcada por altibajos tras su llegada al fútbol colombiano. Después de sus etapas en Chile y Argentina, el delantero fue fichado por América de Cali a comienzos de 2024, donde llegó con expectativas de ser pieza fundamental del ataque. Sin embargo, su paso por el fútbol colombiano se vio seriamente afectado en 2025 por una sanción impuesta por la FIFA que inicialmente lo dejó fuera de toda actividad futbolística por acusaciones relacionadas con falsificación de documentos para su vinculación con la selección de Malasia, situación que marcó un antes y un después en su trayectoria reciente.

Aunque esa sanción fue posteriormente materia de apelación y ejercicios legales, su impacto en la disponibilidad y continuidad de Holgado en el esquema de América de Cali fue significativo, lo que ha llevado a la dirigencia del club colombiano a replantear su futuro inmediato.

Para Coquimbo Unido, el interés en Holgado responde a una necesidad deportiva clara: reforzar su ofensiva de cara a los desafíos tanto en el torneo nacional como en sus aspiraciones internacionales, luego de consolidarse como uno de los equipos de mayor rendimiento en la liga chilena. El club pirata, que ha mostrado ambición en el mercado de fichajes de 2026, ve en Holgado no solo un delantero con experiencia y olfato goleador, sino también un jugador cuya adaptación al plantel sería más rápida por su pasado con la institución.

A la espera de una confirmación oficial, el entorno sigue de cerca las conversaciones entre ambos clubes y el propio representante del jugador. En caso de concretarse, Holgado no solo regresaría al fútbol chileno con la camiseta de un equipo que lo conoce bien, sino que también intentaría revivir su carrera tras un periodo turbulento y reavivar la ilusión de los hinchas piratas con un atacante de probado gol.