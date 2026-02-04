Corto, pero de alto impacto: revelan detalles del contrato que firmaría James Rodríguez en la MLS

El futuro de James Rodríguez parece estar definido y el Minnesota United de la MLS pareciera ser su destino final para jugar antes del Mundial 2026, de acuerdo con múltiples versiones de prensa e incluso revelaciones de que el jugador ya viajó al destino.

Precisamente, sobre revelaciones, Marcelo Bee Sellares, especialista en la materia, compartió detalles del que sería el contrato el jugador que sería solo por 6 meses, pero con un alto impacto económico, información que ha sido compartida por varios periodistas deportivos en Colombia.

Sobre el mismo, Bee habla de un convenio colectivo en el que la MLS le aporta el dinero al club para reducir el impacto salarial de la plantilla y sin ocupar plaza de Designated Player.

“James Rodríguez y su contrato en MLS: encaje CBA (Convenio Colectivo) y efecto económico. Detalles:

La contratación de James Rodríguez por Minnesota United 🇺🇸 responde a un modelo plenamente compatible con el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS.

✅ Se trata de un contrato de corta duración (6 meses), estructurado sin ocupar cupo de Designated Player, mediante el uso de GAM/TAM (dinero asignado por la MLS a cada franquicia para reducir el impacto salarial), lo que permite reducir su Budget Charge (impacto presupuestario) y mantenerlo dentro del salary budget (límite salarial).

🔍 Impacto económico:

✔️ Alto salario real para el jugador.

✔️ Impacto presupuestario controlado para el club.

✔️ Sin comprometer cupos DP (jugadores designados (3) por franquicia ni estructura futura.

📌 Conclusión: una operación de alto impacto deportivo y comercial, bajo riesgo financiero y perfectamente alineada con las reglas del CBA vigente en la MLS”, fue lo que reveló Marcelo Bee.

Todo está encaminado y la llegada de James Rodríguez a la MLS, que parece un hecho, vendría de la mano de un alto impacto económico para el jugador que solo firmaría por 6 meses.