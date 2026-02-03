Se calientan los motores para vivir una nueva edición del Atlético Nacional vs. América de Cali

Este miércoles 4 de febrero, el Estadio Atanasio Girardot vestirá sus mejores galas para recibir una nueva edición del “Clásico Popular” entre Atlético Nacional y América de Cali. El duelo, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga BetPlay 2026-I, no es solo un choque de historias, sino un termómetro vital para dos proyectos que buscan consolidarse en el arranque del torneo.

Atlético Nacional llega a este compromiso con un calendario atípico. Debido a compromisos internacionales como el amistoso contra Inter de Miami y ajustes de programación, el “Verdolaga” solo ha disputado un encuentro oficial en la liga, donde dio un golpe de autoridad al golear 4-0 al Boyacá Chicó. Con figuras emergentes como Juan Manuel Rengifo y la experiencia de David Ospina bajo los tres palos, el equipo dirigido por Diego Arias busca los tres puntos para no ceder terreno en la tabla, pese a su deuda de partidos.

Por su parte, el América de Cali de Jorge “Polilla” da Silva llega con mayor rodaje y una racha positiva de cuatro partidos sin conocer la derrota (3 victorias y 1 empate). Los “Escarlatas” han mostrado solidez defensiva, manteniendo su valla invicta en dos de sus tres salidas este año, incluyendo triunfos ante Inter de Bogotá (3-0) y Boyacá Chicó (1-0), y un reciente empate ante Once Caldas (1-1).

El historial reciente favorece al conjunto paisa, especialmente cuando oficia como local. América carga con una pesada mochila: ha perdido en sus últimas nueve visitas al Atanasio Girardot frente a Nacional y suma 10 encuentros consecutivos recibiendo al menos un gol en territorio antioqueño.

En el balance general de la Liga, la paridad es casi absoluta. De 264 enfrentamientos, Nacional registra 96 victorias frente a 89 de los vallecaucanos, con 79 empates. La diferencia de goles es mínima: 341 para el “Verde” y 339 para el “Rojo”, lo que vaticina un encuentro donde los detalles defensivos serán determinantes.

El duelo táctico será intenso. Nacional seguramente apostará por su “ADN” de posesión y la velocidad por las bandas, mientras que América intentará romper su maleficio en Medellín apelando a la eficacia de jugadores como Yeison Guzmán o Dylan Borrero. Con el arbitraje de Andrés Rojas, el pitazo inicial a las 8:00 p. m. marcará el inicio de un capítulo más en una de las rivalidades más apasionantes del país.