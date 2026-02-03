Dimayor decidió que no se van a llevar a cabo los próximos tres partidos programados en el estadio El Campín

“La División Mayor del Fútbol Colombiano - DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que, debido al lamentable estado del campo de juego del Estadio Nemesio Camacho El Campín, a cargo de la APP Sencia, ha decidido no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados en el máximo escenario deportivo de la capital.

En una reunión llevada a cabo este martes 3 de febrero en las oficinas de DIMAYOR con representantes de los clubes Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Internacional de Bogotá y Fortaleza FC, la Administración llegó a la conclusión de que jugar partidos del FPC con el estado actual de la gramilla, es una decisión que compromete la integridad de los futbolistas, la calidad del espectáculo y la imagen de la ciudad. Esta decisión afecta gravemente el calendario de competición y retrasa el oportuno cumplimiento de las fechas inicialmente planteadas.

Desde el Fútbol Profesional Colombiano, somos conscientes de la importancia de los espectáculos públicos de las artes escénicas en nuestro país, y que muchas veces los estadios destinados al fútbol son utilizados para estos fines. Sin embargo, su propósito principal es el de disputar encuentros deportivos. Es por eso que desde DIMAYOR exigimos que el cuidado y mantenimiento del campo de juego no sea negociable.

Reconocemos el interés y apoyo por parte del IDRD en cuanto al seguimiento que ha hecho a esta problemática, esperando que, como resultado del proceso de interventoría, se adopten medidas orientadas a garantizar el correcto desarrollo del FPC. Es oportuno señalar a la opinión pública que los clubes que ofician como locales en este escenario contribuyen con un arrendamiento de 12,5% de sus ingresos por taquilla, esperando como contraprestación que el escenario se encuentre en condiciones óptimas.

Si bien podemos convivir con los eventos culturales, hoy levantamos la mano y exigimos que se cumplan las mínimas garantías para los clubes afiliados, sus jugadores profesionales y los aficionados“.

En desarrollo...