América de Cali ya presentó a su nuevo goleador que llega directamente desde el extranjero

El América de Cali ya tiene a su nuevo ‘9’. El club escarlata confirmó la incorporación del delantero ecuatoriano Daniel Valencia, uno de los goleadores más destacados del fútbol sudamericano en 2025, en una apuesta fuerte por reforzar su poder ofensivo de cara a la temporada 2026. La llegada del atacante genera expectativa en la hinchada, que venía reclamando un referente claro en el área rival.

Valencia, de 29 años, arriba procedente del Manta FC de Ecuador, equipo con el que fue figura en la última edición de la LigaPro. En 2025, el delantero firmó una campaña sobresaliente al marcar 21 goles en 36 partidos, convirtiéndose en el máximo artillero del campeonato y despertando el interés de varios clubes del exterior. Finalmente, fue el América de Cali el que logró cerrar su fichaje, tras varias semanas de negociaciones con el conjunto ecuatoriano.

El jugador ya se encuentra en la capital del Valle del Cauca, donde superó los exámenes médicos y firmó un contrato por varias temporadas. En sus primeras declaraciones, Valencia se mostró motivado por su llegada al fútbol colombiano y aseguró que asume este reto con “mucha responsabilidad”, consciente de la historia y la exigencia que representa vestir la camiseta del América.

La contratación del atacante responde a una necesidad evidente del equipo dirigido por David González, que durante el semestre anterior sufrió por la falta de contundencia frente al arco rival. Aunque el América generaba opciones de gol, la ausencia de un delantero con regularidad en la definición terminó pasando factura en varios partidos. En ese contexto, la dirigencia priorizó la llegada de un ‘9’ probado, con experiencia y capacidad goleadora comprobada.

Desde el punto de vista deportivo, Valencia es un delantero de área, fuerte en el juego aéreo, con buen movimiento dentro del área y olfato para aparecer en el momento justo. No se trata solo de un finalizador, sino de un atacante que también sabe asociarse y arrastrar marcas, algo que el cuerpo técnico espera aprovechar para potenciar a los extremos y volantes ofensivos del equipo.

El acuerdo entre América y Manta FC se habría cerrado por una cifra cercana a los 500.000 dólares por un porcentaje de sus derechos deportivos, una inversión importante para el club vallecaucano en este mercado de pases. La apuesta es clara: que Valencia sea el hombre gol que lidere el proyecto deportivo en la Liga BetPlay Dimayor y en los torneos internacionales que dispute el equipo.

Para el futbolista, este paso representa su primera experiencia fuera del Ecuador, luego de una carrera desarrollada principalmente en su país, donde defendió camisetas como las de Orense, Universidad Católica, Macará y, recientemente, Manta FC. Llegar a un club histórico como el América de Cali significa un salto en su trayectoria y un desafío mayor en términos de presión, visibilidad y competencia.

En la interna del América hay optimismo. El cuerpo técnico confía en que la adaptación de Valencia será rápida y que su aporte se verá reflejado en el corto plazo. La hinchada, por su parte, espera que el ecuatoriano se convierta en el goleador que marque la diferencia en los partidos cerrados y devuelva al equipo la eficacia que tanto ha necesitado.

Así, el fichaje de Daniel Valencia marca uno de los movimientos más importantes del mercado para el América de Cali. Con goles como carta de presentación y la ilusión renovada, el delantero llega con la misión de ser protagonista y escribir su propia historia en el club escarlata.