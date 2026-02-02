Suspendido partido en El Campín por la fuerte lluvia y el estado de la cancha

La grama del estadio Nemesio Camacho El Campín no respondió ante la intensidad de la lluvia en el partido entre Millonarios y Medellín que se debió suspender cuando se jugaban los primeros minutos del segundo tiempo.

Debido al mal estado de la cancha y que ya no rodaba el balón en condiciones normales, el árbitro aceptó el pedido de Andrés Llinás para detener el juego.

Al momento de la suspensión del juego, el reloj marcaba el minuto 55 y el marcador iba igualado sin anotaciones, pese a varias opciones presentadas en el juego.

Como primera medida, el árbitro Alexánder Guzmán anunció que se esperaría media hora para ver si evolucionaba el estado del terreno de juego y bajaba la lluvia.