Deportes Tolima sorprendió a todos al tener negociaciones avanzadas para vender a uno de sus delanteros

El mercado de pases del fútbol argentino suma un movimiento de peso: Gonzalo Lencina está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Club Atlético Platense. El delantero argentino, que viene de destacarse con Deportes Tolima en Colombia, acordó su llegada al conjunto de Vicente López y solo restan detalles administrativos para que el anuncio sea oficial.

El entendimiento entre clubes está cerrado y la operación se realiza como compra directa desde Tolima. De acuerdo con la información de la prensa especializada, Lencina firmará contrato con Platense hasta diciembre de 2028, una vez supere la revisión médica y complete la documentación correspondiente. El acuerdo representa una nueva venta internacional para el club colombiano y un refuerzo estratégico para el “Calamar”, que busca potenciar su ataque de cara a la próxima temporada.

Lencina, de 27 años, fue una de las figuras del Tolima, especialmente durante el primer semestre del 2025. En el año acumuló 13 goles y 3 asistencias en 46 partidos, cifras que lo consolidaron como una pieza clave en el frente ofensivo del equipo vinotinto y oro. Su regularidad, capacidad para moverse por todo el frente de ataque y su presencia en el área despertaron el interés de varios clubes, pero fue Platense el que avanzó con decisión para asegurar su contratación.

Formado en el fútbol argentino, el atacante tuvo pasos por distintos equipos antes de emigrar a Colombia, donde terminó de madurar su juego. En Tolima encontró continuidad, confianza y un contexto competitivo que le permitió elevar su producción. Ahora, el regreso al país representa una oportunidad para trasladar ese rendimiento a la Liga Profesional Argentina, en un proyecto que busca mayor eficacia en los últimos metros.

Desde la óptica de Platense, la llegada de Lencina responde a la necesidad de sumar gol, movilidad y experiencia en el frente ofensivo. El cuerpo técnico pretende un delantero capaz de presionar alto, asociarse con los volantes y atacar los espacios, virtudes que el argentino mostró en Colombia. Además, su edad y proyección encajan con la idea de conformar un plantel competitivo y sostenible en el tiempo.

En Tolima, la transferencia se lee como parte de una política de valorización y exportación de talento. El club colombiano viene de concretar operaciones similares en mercados del continente y esta venta refuerza su modelo deportivo y financiero. Para Lencina, en tanto, el salto implica un desafío personal: reinsertarse en el fútbol argentino con un rol protagónico y responder a la expectativa que genera su llegada.

Si no surgen contratiempos, el delantero viajará en los próximos días para completar la revisión médica y estampar la firma. Con eso, Platense sumará una pieza clave para su armado 2026 y el mercado de pases tendrá uno de sus movimientos más relevantes, con Gonzalo Lencina listo para vestir la camiseta marrón y blanca.