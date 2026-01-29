Reducción de cupos de jugadores en el FPC llegó a los estrados judiciales

Hay un tema que ha inquietado bastante en este 2026 y es la reducción de cupos de jugadores para los 36 equipos participantes en el profesionalismo, entre la Liga y el Torneo, una situación que ya escaló a temas legales con la admisión de una acción de tutela al respecto.

En el año inmediatamente anterior (2025) cada club tuvo la posibilidad de inscribir (hasta 30 jugadores profesionales) y adicional a esto, los equipos con competencia internacional (8) podían inscribir 5 jugadores más, para un total de 35.

Sin embargo, para este 2026, en el reglamento aprobado, se señala que los 36 clubes podrán inscribir en la plantilla 25 jugadores profesionales. Adicional a esto, se da la opción de “inscribir hasta 5 jugadores profesionales nacidos entre el 1 de enero del 2006 en adelante”, es decir: jugadores de 20 años o menos con contrato profesional.

Debido a esta situación, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (ACOLFUTPRO) instauró una acción de tutela abogando al derecho al trabajo, libertad sindical, salud, debido proceso y acceso a la administración de justicia, la cual fue admitida por el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá.

Esto lo dio a conocer el periodista deportivo César Augusto Londoño que señaló: “El Juzgado 63 Administrativo de Bogotá admitió la acción de tutela presentada por ACOLFUTPRO en contra de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la DIMAYOR y el Ministerio del Deporte, vinculando también al Ministerio del Trabajo. La asociación solicita la protección de los derechos fundamentales de los futbolistas: trabajo, libertad sindical, salud, debido proceso y acceso a la administración de justicia. Tema la reducción de 30 a 25 jugadores inscritos por equipo”.

Reducción real de cupos en el FPC

Sin tener presente la última arista, que está limitada por el tema de la edad (nacidos desde el 1 de enero de 2006), la cuenta redondea los 220 jugadores profesionales afectados.

Reducción puntual de 5 cupos para cada uno de los 36 equipos = 180 cupos

Reducción de 5 cupos a los (8) equipos en competencia internacional = 40 cupos

Al darse la opción de sumar los hasta 5 juveniles profesionales, si los todos clubes llegaran a usar todos esos 5 cupos, la reducción real sería de 40 jugadores. Avanzarán los días y veremos cuántos inscriben.

Juveniles a prueba

Otro tema que ha hecho eco es que los cupos faltantes se van a suplir con jugadores juveniles en el rol de aficionados a prueba, algo que no es nuevo y que también estaba contemplado el año anterior.

En el reglamento de la competencia para 2025 (artículo 32) se señaló que “los jugadores debidamente inscritos en la Supercopa Juvenil FCF 2025 categoría Sub 20 organizado por la FCF, podrán participar en calidad de aficionados a prueba en la LIGA BETPLAY DIMAYOR I y II 2025…”, sin señalar ninguna restricción en cantidad de cupos.

Para este 2026, el mismo apartado (artículo 44), dice que “los jugadores debidamente inscritos en la Super Copa Juvenil FCF 2026 organizada por la FCF, podrán participar en calidad de aficionados a prueba en la LIGA BETPLAY DIMAYOR I y II 2026”.

Adicionalmente, se abrió la puerta a los jugadores de la Primera C de DIFUTBOL que sean sub-23: “los jugadores que participen con el club afiliado profesional en la competición de la categoría Primera C organizada por DIFUTBOL, podrán participar en calidad de aficionados a prueba en la LIGA BETPLAY DIMAYOR I y II 2026, siempre y cuando sean sub 23 (nacidos desde el 1 de enero de 2003 en adelante)…”.

En conclusión, para los 36 clubes, la posibilidad de tener jugadores aficionados a prueba (sin contrato), sin límite de cupos, ya estaba para futbolistas provenientes de la Super Copa Juvenil FCF y para este año se amplió la opción a los sub-23 de la Primera C.

¿Había un exceso de cupos?

En la última Asamblea de la Dimayor, se expuso que estadísticamente los equipos no utilizan más de 25 jugadores profesionales por temporada, de acuerdo con un estudio socializado entre los directivos y esto pesó a la hora de tomar decisiones.

Al final, la reducción de cupos -con posibilidad de suplir algunos con juveniles profesionales y los demás con aficionados a prueba- fue algo que fue aprobado en votación por la mayoría de los presidentes de los 36 equipos participantes y que, en alta o baja medida, terminó afectando a varios jugadores profesionales que no han logrado encontrar club para 2026.