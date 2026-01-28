Bucaramanga y Dimayor se pronunciaron sobre el homicidio de Camilo Rojas a manos de hinchas del Cúcuta

Uno de los hechos más dolorosos del FPC en lo que va del 2026 fue el homicidio de Camilo Rojas a manos de hinchas del Cúcuta Deportivo después de lo que fue el clásico del oriente jugado el pasado martes 27 de enero. Allí, tras el encuentro, muchos barristas interceptaron al joven estudiante de 24 años por portar una prenda alusiva al Bucaramanga, siendo agredido en reiteradas ocasiones con armas cortopunzantes y cayendo sobre una vía de la ciudad en busca de auxilio.

A pesar de los esfuerzos de la comunidad, no se pudo hacer nada para poder evitar el trágico desenlace que tiene al país consternado por la violencia que se sigue haciendo presente en el fútbol y entre hinchadas. Ante esto, el propio Bucaramanga se encargó de emitir un comunicado rechazando lo sucedido:

“El Club Atlético Bucaramanga informa a su hinchada, a los medios de comunicación y a la opinión pública que rechaza de manera contundente y enfática los hechos de violencia registrados el día de ayer en el estadio General Santander, los cuales atentan contra los valores del deporte y enlutan al fútbol colombiano. Como institución, lamentamos profundamente lo ocurrido y expresamos nuestro más sincero pésame y solidaridad a la familia y seres queridos de Camilo Andrés Rojas, hincha fiel del Club Atlético Bucaramanga, quien acompañó con orgullo y pasión a nuestro equipo de manera constante, incluso en competencias internacionales como la Copa Libertadores. Extendemos también nuestro acompañamiento a quienes resultaron heridos y a todos los afectados por estos dolorosos acontecimientos”.

Estos actos de violencia no solo afectan a los aficionados, sino que también expusieron a nuestros jugadores, dentro y fuera del terreno de juego, a situaciones de agresión, intimidación y riesgo, vulnerando su integridad, así como la de nuestro cuerpo técnico y colaboradores, quienes acuden a los escenarios deportivos con el único propósito de representar dignamente a nuestra institución y brindar alegría a la afición. El fútbol debe ser siempre un espacio de encuentro, respeto, convivencia y sana competencia. Por ello, hacemos un llamado urgente a promover el fútbol en paz, al diálogo, la tolerancia y al comportamiento responsable dentro y fuera de los escenarios deportivos.

Reiteramos nuestro compromiso con los valores del deporte, el juego limpio y la convivencia pacífica, e invitamos a toda la comunidad futbolera a rechazar de manera contundente cualquier manifestación de violencia, reafirmando desde el Club Atlético Bucaramanga nuestro propósito de seguir construyendo un fútbol en paz, basado en el respeto, la convivencia y la unión, para que los estadios sigan siendo espacios seguros de encuentro familiar, pasión y orgullo deportivo“.

Además, la Dimayor también se pronunció al respecto sobre estos lamentables hechos que dejaron a una familia afectada por los desadaptados en nuestro FPC:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, en cabeza de su Presidente Carlos Mario Zuluaga Pérez, lamenta profundamente el fallecimiento de Camilo Andrés Rojas, hincha del Atlético Bucaramanga en el marco del partido disputado ante Cúcuta Deportivo. La pérdida de una vida en el marco del deporte es absolutamente inaceptable. Este hecho doloroso enluta no solo a su familia y seres queridos, sino también a todo el Fútbol Profesional Colombiano. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad en este difícil momento.

Rechazamos de manera categórica cualquier forma de violencia asociada al fútbol. Este deporte debe ser un espacio de encuentro, convivencia y respeto, nunca un escenario para el odio, la agresión o la intolerancia. Nada justifica que la pasión por unos colores termine en la perdida de una vida. Hacemos un llamado urgente a los hinchas, clubes, autoridades y a todos los actores del fútbol colombiano para que trabajemos de manera conjunta y decidida en la erradicación de la violencia“.