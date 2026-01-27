Luisa Agudelo abandonó al Deportivo Cali y ya fue presentada en su nuevo equipo lejos de Colombia

La guardameta colombiana Luisa Agudelo fue oficializada este martes como nueva jugadora del San Diego Wave FC, equipo de la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, firmando un contrato por tres años que la vincula con la institución hasta 2028. La transferencia se concretó tras un acuerdo con el Deportivo Cali Femenino, club en el que Agudelo se formó y se consolidó como una de las arqueras más jóvenes destacadas del fútbol femenino colombiano.

El anuncio fue realizado por el San Diego Wave a través de un comunicado oficial, en el que se detalló que la jugadora ocupará una plaza internacional en la plantilla del club. La incorporación de Agudelo está condicionada a la aprobación de su visa P1 y del Certificado de Transferencia Internacional requerido por la FIFA para este tipo de movimientos.

Agudelo, de 18 años, llega al fútbol estadounidense tras haber sido titular en el Deportivo Cali, donde disputó 38 partidos de liga y contribuyó a que el equipo alcanzara dos títulos consecutivos de la Liga Femenina Colombiana en 2024 y 2025. En la temporada más reciente, registró nueve vallas invictas y una efectividad de atajadas del 86,9 %, estadísticas que destacaron en su desempeño con el club azucarero.

A lo largo de su trayectoria en Colombia, Agudelo también formó parte de los procesos de selecciones juveniles de Colombia, incluyendo una medalla de plata en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, participaciones en la categoría Sub-20 y dos partidos con la selección absoluta, además de integrar la lista de 23 convocadas para la Copa América Femenina 2025.

En sus primeras declaraciones tras concretarse el fichaje, Agudelo expresó su entusiasmo por unirse al San Diego Wave y asumir un nuevo reto profesional. “Desde mis primeras conversaciones con el club, la ambición, el profesionalismo y las expectativas de competir al más alto nivel quedaron claras. Este parece el entorno ideal para continuar creciendo mientras compito por campeonatos”, señaló la jugadora según el comunicado del equipo.

Por su parte, la dirección deportiva del San Diego Wave destacó la juventud de Agudelo y su proyección como elementos relevantes dentro de la planificación del plantel. La directora deportiva y gerente general, Camille Ashton, manifestó que la incorporación de la arquera responde a la visión del club de construir una plantilla competitiva tanto en el presente como en el futuro, resaltando su capacidad técnica y experiencia pese a su edad.

La transferencia de Agudelo se produce en un contexto de creciente movilidad de futbolistas sudamericanas hacia ligas profesionales de mayor visibilidad, y se suma a una serie de movimientos internacionales protagonizados por jugadoras colombianas en los últimos años. La presencia de Agudelo en la NWSL representa su primera experiencia profesional fuera de Colombia y marca un paso importante en su carrera, tanto a nivel de clubes como en perspectiva de selección nacional.

Con este fichaje, Agudelo se incorpora a un plantel que buscará posicionarse en la competición estadounidense, mientras la jugadora se prepara para iniciar su participación en la nueva temporada bajo los colores del San Diego Wave FC.