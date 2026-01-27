Internacional Bogotá sorprendió a todos y mandó su camiseta al espacio

Inter Bogotá hizo historia al convertirse en el primer club de fútbol sudamericano en llevar su camiseta al espacio, en una acción inédita que llevó los colores del equipo y de la ciudad hasta la estratósfera.

La misión, realizada en alianza con TaDa, partió desde el Estadio Metropolitano de Techo, casa de Inter Bogotá, y alcanzó una altitud aproximada de 35.000 metros, casi cuatro veces más alto que la altura a la que vuela un avión comercial.

Durante el ascenso, la camiseta soportó temperaturas de hasta −60 °C y recorrió una distancia horizontal aproximada de 40 kilómetros en línea recta, sobrevolando el sur de Bogotá, los Cerros Orientales y buena parte del cielo capitalino antes de elevar su viaje hasta la estratósfera.

Esta no fue una simulación ni una acción creada con inteligencia artificial. Fue una misión real, documentada y ejecutada con tecnología aeroespacial. Una decisión tomada para ir más lejos de lo que normalmente se espera de un club, de una ciudad y de una historia que recién comienza.

Una ciudad que mira hacia arriba

El lanzamiento simboliza la visión de Inter Bogotá como un club que trasciende los 90 minutos de fútbol y el estadio. Un club que entiende el fútbol como una plataforma cultural, creativa y emocional para contar nuevas historias desde la ciudad.

“Llevar nuestra camiseta al espacio es una forma de expresar quiénes queremos ser: un club que piensa en grande, que se atreve y que cree que desde Bogotá se pueden contar historias con alcance global. Fue una decisión para elegir caminos distintos, incluso cuando parecen imposibles, y una manera simbólica de demostrar que esta ciudad y este club pueden llegar tan alto como se lo propongan”, compartió Mauricio Ucrós, Director Comercial y Marketing de Inter Bogotá al finalizar la Gala Águila.

Más que fútbol

Más allá del hito deportivo, la misión también se convirtió en un gesto de marca ciudad. Llevar la camiseta de Inter Bogotá al espacio fue una forma de proyectar el nombre de Bogotá desde un lugar distinto: no como escenario, sino como protagonista. Una ciudad creativa, ambiciosa y en constante movimiento, capaz de imaginar en grande y de contar sus propias historias al mundo.

Con esta iniciativa, Inter Bogotá refuerza su posicionamiento como un club moderno, nacido en Bogotá pero con mentalidad global, que entiende el fútbol como un lenguaje para inspirar, conectar y proyectar a la ciudad desde nuevos lugares.

