El DIM apuesta por la moda casual para llevar su identidad más allá del estadio

La propuesta, compuesta por prendas casuales y funcionales, busca conectar con los hinchas más allá de los días de partido.

QUEST y el Deportivo Independiente Medellín
Por Luisa Toquica

QUEST y el Deportivo Independiente Medellín (DIM) anunciaron una alianza estratégica con la que buscan transformar el “orgullo poderoso” en una propuesta de moda urbana y casual wear, marcando un nuevo capítulo en la relación entre el deporte y la industria textil en Colombia. La colección limitada, compuesta por camisetas, polos y hoodies.

Una alianza que lleva el orgullo poderoso a la vida cotidiana

El sector textil colombiano continúa encontrando en el fútbol un motor de crecimiento y fidelización. En este contexto, la colaboración surge como una apuesta por llevar la pasión del estadio Atanasio Girardot más allá de las tribunas, integrándola en la rutina diaria de los hinchas a través de prendas funcionales y de diseño contemporáneo.

Nicolás Giraldo, gerente de marca de QUEST, explicó que la decisión de unir fuerzas con el equipo antioqueño responde a una lectura detallada del mercado local. “Vemos en el DIM una identidad auténtica, orgullosa y profundamente arraigada en la cotidianidad de sus hinchas; por ello buscamos que los seguidores puedan expresar su orgullo poderoso en su rutina diaria”, señaló.

A diferencia de la indumentaria deportiva tradicional, la colección apuesta por prendas versátiles, pensadas para el día a día y no exclusivamente para el estadio. Camisetas, polos y conjuntos de hoodies conforman una cápsula enfocada en durabilidad, comodidad y diseño urbano, donde la simbología del club se integra de manera orgánica.

Con esta iniciativa, el Deportivo Independiente Medellín se suma a la tendencia global de clubes que encuentran en el sector textil una vía para diversificar su marca. A nivel internacional, la moda vinculada al fútbol se ha convertido en un potente motor económico, con proyecciones de alcanzar los 137.000 millones de dólares en 2033, según datos de IMARC Group.

