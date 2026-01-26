Vasco da Gama logró una importante victoria por 3-0 sobre el Boavista en la cuarta jornada del Campeonato Carioca, Taça Guanabara, y uno de los momentos más destacados del encuentro fue el golazo del colombiano Carlos Andrés Gómez, que selló la contundente actuación del equipo vascaíno en la noche del domingo.

El partido, disputado en el Estadio Elcyr Resende de Mendonça, comenzó con un Vasco que buscó imponer su ritmo ante un Boavista que mostró intensidad en la presión, pero sin efectividad ofensiva. La apertura del marcador llegó ya en el tiempo agregado del primer tiempo con un tanto de Puma Rodríguez, que aprovechó un desborde y remate oportuno para poner al conjunto cruzmaltino en ventaja antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Vasco consolidó su dominio con otro gol de Puma Rodríguez, quien amplió la ventaja y dio tranquilidad al equipo en el marcador. Sin embargo, la cereza del pastel vino de la pierna del atacante colombiano Carlos Andrés Gómez, quien al minuto 69 anotó el tercer y definitivo gol del encuentro con un remate potente y colocado desde fuera del área, dejando sin opciones al portero rival y desatando la euforia entre los hinchas presentes en el estadio.

La anotación de Gómez no solo cerró el marcador, sino que también fue calificada por la prensa y los aficionados como un “golaço” en un momento clave para sellar la victoria del Vasco. Tras el partido, el propio jugador colombiano destacó la importancia del tanto y su felicidad por contribuir al triunfo. “Logré ver al portero adelantado y fui feliz en la finalización”, afirmó Gómez en declaraciones recogidas por medios locales, reflejando su confianza y determinación en el campo.

Con el resultado, Vasco da Gama suma siete puntos en el Grupo A de la competición, colocándose momentáneamente en la vice-lideranza del Campeonato Carioca, mientras que Boavista queda con seis unidades en la tercera posición del Grupo B. El equipo dirigido por Fernando Diniz mostró una actuación colectiva sólida, con relevancia ofensiva de piezas claves como Puma Rodríguez y Carlos Andrés Gómez.

La presencia de Gómez en el Vasco ha ido creciendo desde su llegada al club, siendo uno de los atacantes más peligrosos del plantel. Su golazo ante Boavista sirve no solo para sumar puntos, sino también para consolidar su rol como pieza clave en el esquema del Cruzmaltino y para reafirmar el impacto de los futbolistas colombianos en el fútbol brasileño.