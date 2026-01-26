Buena noticia para América: TAS falló a favor de Rodrigo Holgado y sus compañeros en Malasia

Rodrigo Holgado y sus demás compañeros de la Selección de Malasia que habían sido sancionados por la FIFA, recibieron la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) falló a favor de ellos, dejando la posibilidad de que puedan volver a jugar de manera inmediata.

En el mes de septiembre se había conocido de la suspensión de 12 meses y una multa de 2 mil francos suizos cada uno, impuesta por la FIFA, por supuesta falsificación de documentos con los que lograron representar al seleccionado asiático.

Además, la Federación de Fútbol de Malasia también fue sancionada por la FIFA con casi medio millón de dólares de multa por convocar a siete jugadores con dichas irregularidades para el partido contra Vietnam.

“El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés y los tres podrán volver a jugar de manera oficial con efecto INMEDIATO.

*️⃣Los argentinos habían sido suspendidos por FIFA, acusados de fraguar documentación para jugar en la selección de Malasia”, informó el periodista argentino César Luis Merlo, además de varios medios del continente.

Además de los mencionados argentinos, también se levanta la sanción de Gabriel Felipe Arrocha, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui y Héctor Alejandro Hevel Serrano, que completaban los siete jugadores involucrados.

Con esto, América de Cali podría volver a contar con Rodrigo Holgado que estaba con licencia no remunerada mientras se resolvía su situación.