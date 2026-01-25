Millonarios sufrió sensible baja de uno de sus jugadores más importantes antes del duelo contra Junior de Barranquilla

La temporada 2026 del fútbol colombiano arrancó con altas expectativas para Millonarios, que buscaba consolidar su proyecto deportivo tras algunos movimientos importantes en el plantel. Sin embargo, el club bogotano recibió un duro golpe esta semana: su arquero uruguayo Guillermo de Amores sufrió una lesión muscular que lo dejará fuera de actividad por varias semanas, convirtiéndose en una baja sensible para la escuadra dirigida por Hernán Torres.

El propio club emitió un comunicado oficial en el que informó que De Amores padece una lesión en el sóleo de su pierna izquierda, y que por ello no podrá ser convocado para el próximo partido de liga ante Junior de Barranquilla, programado para este domingo 25 de enero en el estadio El Campín de Bogotá. El parte médico indica que el arquero ya se encuentra trabajando con el departamento de recuperación, y que el tiempo de incapacidad se determinará según la evolución de la lesión.

Esta noticia golpea a un Millonarios que ya había sufrido problemas físicos en su portería durante la temporada anterior y que había depositado expectativas en el fichaje de De Amores, quien llegó con la misión de sustituir al exportero Álvaro Montero. La lesión muscular actual se suma a un difícil historial físico del arquero desde su llegada al fútbol colombiano, que anteriormente incluyó otro problema serio en 2025 que lo llevó a una clínica tras un golpe en la cabeza en un partido contra Deportivo Cali, aunque en ese entonces se descartó una gravedad mayor tras los exámenes.

Más allá de lo físico, este arranque de campaña ha sido desafiante para el uruguayo: su rendimiento ha sido objeto de debate entre la afición y la prensa, con críticas por errores en partidos anteriores y discusiones sobre si realmente había consolidado su lugar como titular en el arco de Millonarios. La lesión agrava este contexto y obliga a la dirigencia a replantear la portería del equipo en el corto plazo.

Con De Amores fuera de combate, el técnico Hernán Torres deberá recurrir a alternativas bajo los tres palos. En el plantel figuran arqueros como Diego Novoa y David Rodríguez, quienes podrían pelear por el puesto en los compromisos venideros mientras el uruguayo se recupera. La decisión de quién será el guardameta titular en ausencia de De Amores será clave, especialmente en partidos importantes por la Liga BetPlay y otros torneos en los que Millonarios busca consolidarse.

La lesión del arquero charrúa llega en un momento en el que el equipo necesita estabilidad defensiva para mejorar sus resultados y competir de manera regular en la tabla de posiciones. La recuperación de De Amores será monitoreada de cerca por el cuerpo médico azul, y su regreso dependerá de cómo evolucione en las próximas semanas.