Deportivo Pasto vendió a una de sus máximas estrellas al fútbol europeo y así fue presentado

Yoshan Valois fue presentado este viernes como nuevo jugador del FC Akhmat Grozny de la Premier Liga rusa, consolidando así su salto al fútbol europeo tras destacarse en la última temporada con Deportivo Pasto en Colombia. En una ceremonia realizada en el estadio Akhmat-Arena, el delantero colombiano de 21 años posó con la camiseta del club checheno ante la prensa y los aficionados, marcando un paso decisivo en su carrera profesional.

Valois, nacido el 4 de octubre de 2004 en Chocó, llegó a suelo ruso en los últimos días tras el acuerdo entre el club ruso y Deportivo Pasto por la transferencia del atacante. Aunque la negociación con Atlético Nacional estuvo latente y cercana en semanas recientes, la oferta del Akhmat Grozny por el 80 % de sus derechos federativos y un contrato largo hasta junio de 2029 terminó inclinando la balanza a favor del club europeo.

Durante su presentación, Valois habló en términos claros sobre su alegría y ambición tras fichar por uno de los equipos históricos de la Premier Liga de Rusia. “Es un honor vestir esta camiseta y representar al Akhmat. Estoy listo para trabajar, adaptarme y dar lo mejor dentro del campo. Vengo con hambre de goles y con la ilusión de contribuir desde el primer día”, declaró el futbolista en el acto protocolario en Grozny.

El director técnico del club, en la rueda de prensa posterior, destacó las cualidades que lo llevaron a apostar por Valois como refuerzo de ataque. “Yoshan es un jugador con velocidad, potencia y lectura de juego; su perfil encaja con nuestra idea ofensiva. Creemos que puede hacer la diferencia y aportar tanto en liga como en los retos que se nos vienen”, señaló el estratega, resaltando además la capacidad del colombiano para adaptarse a distintos sistemas tácticos.

La trayectoria de Valois en Colombia ha estado marcada por un crecimiento sostenido. En la última temporada con Deportivo Pasto, el delantero no solo mostró números interesantes, sino también una presencia determinante en la ofensiva del equipo, lo que lo llevó a ser seguido por varios clubes internacionales. Su capacidad para desmarcarse, su buena definición y su instinto goleador lo convirtieron en una de las figuras más prometedoras surgidas en la Liga BetPlay II en 2025.

La operación con el Akhmat Grozny representa un paso trascendental en la carrera de Valois, ya que no solo implica su primera experiencia profesional fuera de Colombia, sino que abre la puerta a competir en una liga de mayor exigencia y visibilidad. Los medios europeos han subrayado el interés de clubes de otras ligas de seguimiento cercano, aunque por ahora el atacante se enfocará en consolidarse en Grozny y rendir al máximo nivel en la Premier Liga rusa.

El Akhmat se encuentra actualmente en mitad de tabla en el campeonato local, con actuaciones mixtas, lo que convierte a Valois en una pieza clave para los objetivos de la temporada, tanto en la liga como en competiciones domésticas adicionales. Su debut oficial podría darse en las próximas fechas del calendario, lo que ya genera expectativa entre los hinchas y analistas deportivos.

Con su presentación consumada, Yoshan Valois inicia una nueva etapa bajo la camiseta del Akhmat Grozny, buscando dejar una huella en el fútbol europeo y seguir sumando pasos en su desarrollo como delantero internacional.