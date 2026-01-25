Deportes Tolima presentó a flamante fichaje proveniente de Atlético Nacional

El Deportes Tolima continúa ajustando su plantel para afrontar la temporada 2026 del fútbol colombiano, en la que tendrá el doble reto de competir en la Liga BetPlay y sostener su protagonismo a nivel nacional. La dirigencia del club pijao ha venido trabajando en silencio en la conformación de una nómina equilibrada, combinando experiencia con juventud, con el objetivo de fortalecer posiciones clave dentro del esquema del cuerpo técnico.

En ese contexto, Luis Marquínez fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Deportes Tolima, procedente de Atlético Nacional. El arquero de 22 años llega al club de Ibagué en condición de préstamo con opción de compra y se convierte en uno de los refuerzos para el semestre 2026-I. La noticia fue confirmada por la institución a través de sus canales oficiales.

Marquínez es un guardameta formado en las divisiones menores de Atlético Nacional y considerado durante varios años como una de las promesas del arco colombiano. Aunque tuvo apariciones con el primer equipo verdolaga, la falta de continuidad lo llevó a buscar un nuevo destino donde pudiera sumar minutos y consolidarse a nivel profesional. En Tolima encontrará un entorno competitivo, pero con espacio para pelear por la titularidad.

La decisión de su fichaje responde a una necesidad específica del cuerpo técnico encabezado por Lucas González, que buscaba ampliar las alternativas en el arco y aumentar la competencia interna en una temporada exigente. El club disputará tanto la Liga BetPlay como torneos internacionales, por lo que contar con una plantilla más profunda es una prioridad para sostener el rendimiento en ambos frentes.

No obstante, la llegada de Marquínez también ha generado reacciones divididas en la afición. El arquero estuvo involucrado en un episodio en 2024, cuando siendo jugador de Nacional realizó gestos hacia los hinchas del Tolima durante la final del campeonato. Aquella acción derivó en una sanción disciplinaria y dejó un antecedente que aún es recordado por parte de la tribuna.

Pese a ello, la dirigencia decidió avanzar con su contratación, respaldando el criterio deportivo y apostando a que el rendimiento en cancha sea el principal factor para reconstruir su relación con el entorno. Desde el club consideran que el fútbol debe ofrecer segundas oportunidades, siempre que vayan acompañadas de profesionalismo y compromiso.

En lo futbolístico, Marquínez se destaca por su buen juego con los pies, su capacidad en el uno contra uno y su lectura para iniciar jugadas desde el fondo. Son características que encajan con la idea de juego del actual Tolima, que prioriza la salida limpia y la construcción desde atrás.

Para el arquero, esta etapa representa una oportunidad clave: ganar continuidad, crecer en un club competitivo y demostrar que puede asumir la responsabilidad de defender el arco en una plaza exigente como Ibagué. Con su llegada, el Deportes Tolima suma una pieza más a su proyecto deportivo para la temporada 2026.