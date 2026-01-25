Así fue la presentación de Marino Hinestroza en Vasco Da Gama, donde compartirá con varios colombianos

Marino Hinestroza fue oficializado como nuevo jugador del Club de Regatas Vasco da Gama este domingo, en un movimiento que cierra una de las historias más seguidas del mercado de pases sudamericano de este verano. El extremo colombiano, de 23 años, estampó su llegada al histórico club brasileño tras un proceso de negociaciones que acaparó la atención de diversos clubes del continente.

Vasco da Gama confirmó a través de sus redes sociales que alcanzó un acuerdo con Atlético Nacional por la transferencia de Hinestroza, quien llegó a Río de Janeiro en la madrugada para completar los exámenes médicos y firmar su contrato, que se espera tenga vigencia por cuatro temporadas. La entidad brasileña pagará alrededor de 5 millones de dólares por el 80 % de los derechos federativos del jugador, en una de las operaciones más significativas del club en este mercado de fichajes.

La presentación concreta del colombiano se produjo en medio de expectativa y cierto dramatismo, luego de semanas de rumores que lo vincularon intensamente con Boca Juniors. El club argentino fue señalado como posible destino, y el propio jugador reconoció que mantuvo interés en la propuesta xeneize hasta que Vasco da Gama concretó la negociación entre clubes. “Yo siempre estuve firme en la propuesta de Boca”, dijo Hinestroza antes de viajar, aunque subrayó que la decisión final recayó en las instituciones involucradas.

La carrera de Marino Hinestroza ha registrado una progresión sostenida en los últimos años. El extremo derecho, surgido en Colombia y con pasos por clubes como Orsomarso, América de Cali, Pachuca y Columbus Crew, se consolidó en Atlético Nacional, donde fue figura durante la temporada 2025. Allí acumuló siete goles y nueve asistencias en 57 partidos, además de contribuir a los títulos locales obtenidos por el club antioqueño.

La llegada de Hinestroza al Vasco da Gama se interpreta como una apuesta por potenciar la ofensiva del equipo dirigido por Fernando Diniz. El técnico ha expresado públicamente su interés en contar con un atacante con capacidad de desequilibrio, velocidad y participación constante en la generación de juego, características que el colombiano ha demostrado en sus últimas temporadas.

En medio de la oficialización, Hinestroza afirmó sentirse “muy feliz de llegar a esta ciudad y vestir una camiseta tan bonita como la del Vasco”, además de reconocer la confianza que el cuerpo técnico le transmitió durante las conversaciones previas a su arribo. Afirmó que la decisión fue motivada tanto por la ambición del proyecto deportivo como por el interés demostrado por el entrenador y la directiva.

Analistas del mercado de pases destacan que la incorporación de Hinestroza no solo eleva la cuota ofensiva del Vasco da Gama, sino que también refleja una tendencia creciente de clubes brasileños por apostar a jóvenes talentos colombianos, tras experiencias exitosas recientes en otras escuadras del país.

Con su llegada, Vasco da Gama cierra uno de los capítulos más seguidos de este mercado, y pone sus fichas en un jugador que buscará consolidarse en el Brasileirao y aspirar a mayores desafíos, incluyendo un posible llamado a la Selección Colombia de cara a las eliminatorias y preparativos rumbo al Mundial 2026.