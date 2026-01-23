Jugador del América de Cali estaría buscando rescindir su contrato para poder firmar con San Lorenzo de Almagro

El nombre de Cristian Tovar se convirtió en uno de los más comentados del mercado de pases en los últimos días por su posible llegada a San Lorenzo de Almagro, en medio del proceso de salida que atraviesa del América de Cali. Aunque aún no existe anuncio oficial sobre su fichaje por el club argentino, sí hay avances concretos que explican por qué su nombre aparece cada vez más cerca de Buenos Aires.

Tovar, defensor central de 27 años, no entra en los planes deportivos del América para la temporada 2026. Desde comienzos de enero, la dirigencia del club vallecaucano le comunicó al jugador que no sería tenido en cuenta y, a partir de allí, ambas partes iniciaron conversaciones para resolver su vínculo contractual, el cual estaba vigente hasta diciembre de este año. El objetivo es llegar a una rescisión de mutuo acuerdo que le permita al futbolista quedar en condición de libre.

Mientras ese proceso se gestiona, desde Argentina surgió el interés firme de San Lorenzo, que busca reforzar su zona defensiva. El técnico del equipo azulgrana, Damián Ayude, pidió expresamente un central con experiencia en ligas competitivas y el perfil de Tovar encajó dentro de lo que el cuerpo técnico considera necesario para el primer semestre del año. Por eso, el club de Boedo avanzó en contactos con el entorno del jugador.

Las conversaciones entre San Lorenzo y el futbolista se mantienen activas, pero están supeditadas a que se cierre formalmente la salida de América. Desde el entorno del defensor se ha señalado que el acuerdo con el club colombiano está en etapa final, aunque hasta ahora no se ha hecho pública ninguna resolución firmada. Por esa razón, Tovar todavía figura contractualmente como jugador del América, a la espera de que se complete el trámite legal.

En Colombia, la situación se maneja con cautela. América ya no lo incluye en trabajos tácticos ni en la planificación de partidos oficiales, lo que refuerza la idea de que su ciclo deportivo en el club está terminado. Sin embargo, mientras no exista un documento oficial de rescisión, el club no ha emitido un comunicado confirmando su desvinculación.

Por el lado de San Lorenzo, tampoco hay anuncio formal. El club argentino espera que Tovar llegue como agente libre, lo que facilitaría la operación desde el punto de vista económico. Una vez eso ocurra, el siguiente paso sería su viaje a Buenos Aires para exámenes médicos y firma de contrato.

Cristian Tovar se encuentra así en una fase de transición: fuera del proyecto deportivo del América, en negociaciones para rescindir su contrato y con una opción concreta para continuar su carrera en el fútbol argentino. El desenlace dependerá de que se cierre el acuerdo legal con el club colombiano, paso indispensable antes de que San Lorenzo pueda presentarlo oficialmente como nuevo refuerzo.